Messa in sicurezza del periplo di Ortigia, modifica alla viabilità per alcune indagini

In deroga all’O.D.C.S. n° 420 dell’8/06/17, dal 12 al 21 gennaio 2025, dalle ore 06:00 alle ore 10:00, il transito all’interno dell’isola di Ortigia dei veicoli interessati ai lavori, con l’assistenza della Polizia Municipale, avverrà attraverso il seguente percorso:

Ponte Umbertino, Piazza E. Pancali, Via Trieste, Riva Nazario Sauro, e nel senso inverso di marcia, Lungomare di Levante E. Vittorini, Via dei Tolomei, Belvedere San Giacomo, Via Nizza (tratto interposto tra Belvedere San Giacomo e Via Eolo), Via Eolo, Largo della Gancia, Lungomare di Ortigia, Via G. Abela e Piazza F. di Svevia e viceversa nel normale senso di marcia.

Giorno 12 gennaio 2026, dalle ore 07:00 alle ore 10:00, in via Vittorio Veneto, nel tratto interposto tra il civico 199 e l’intersezione con via V. Mirabella, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati. Inoltre si eserciterà il restringimento della carreggiata e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, fatta eccezione per i veicoli interessati ai lavori targati GX364FP, AF854DX, CY000XV e DR616TL, e macchinari da questi trasportati, nei tratti e nei giorni come di seguito specificato: dal 12 al 14 gennaio 2026, nell’area prospicente la struttura Domus Mariae (di fronte ai civici 81-83 di Via Vittorio Veneto), su tutta l’area interessata ai lavori;Dal 15 al 19 gennaio 2026, sabato e domenica esclusi, in Lungomare Elio Vittorini, 20 metri prima e 20 metri dopo il civico 44, ambo i lati; Dal 20 al 21 gennaio 2026, in Lungomare Elio Vittorini, 20 metri prima e 20 metri dopo il civico 18, sul lato destro del senso di marcia.