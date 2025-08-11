Messaggi, aggressioni verbali, minacce e pedinamenti: scatta l’ammonimento per due uomini

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa, hanno notificato due provvedimenti di Ammonimento a due uomini responsabili di atti persecutori nei confronti delle ex compagne, consistenti in invio di numerosi messaggi, aggressioni verbali, minacce e pedinamenti.

L’ammonimento è una misura di prevenzione di competenza esclusiva del Questore che ha lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori o condotte sintomatiche di violenza domestica e determina una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale.





L’ammonimento consiste nell’intimazione, rivolta dal Questore all’autore delle condotte, ad astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia, minaccia, violenza o intrusione nella vita altrui. Il destinatario del provvedimento viene invitato, inoltre, a partecipare a un percorso sulla consapevolezza del disvalore sociale e penale delle sue condotte e a recarsi presso centri specializzati presenti sul territorio.

Il provvedimento consente, altresì, al Questore di procedere al ritiro delle armi eventualmente detenute e comporta la procedibilità d’ufficio per ogni successivo episodio di atti persecutori.