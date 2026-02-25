Mete esotiche e budget: perché i siciliani scelgono Asia e Nord Africa (e come evitano brutte sorprese)

Le prenotazioni dei siciliani verso Nord Africa, Medio Oriente e Sud-est asiatico crescono con ritmo costante, complice una maggiore facilità nei collegamenti aerei dagli aeroporti del Sud Italia e una programmazione delle vacanze più anticipata. La scelta ricade su destinazioni che uniscono patrimonio culturale, paesaggi naturali e costi complessivamente accessibili rispetto ad altre rotte intercontinentali.

Il Marocco resta in cima alle preferenze per la vicinanza geografica. In poche ore di volo si passa dalle coste siciliane ai souk di Marrakech o ai villaggi berberi dell’Atlante. La distanza ridotta consente di organizzare il viaggio con semplicità e tempi contenuti, rendendo la meta accessibile anche per soggiorni brevi.

A spingere i viaggiatori dell’isola verso il Nord Africa è anche una forte affinità climatica e gastronomica. Il sole, l’uso di spezie, gli agrumi e il couscous ricalcano la tradizione siciliana, ma questa familiarità nasconde un’insidia: la carica batterica dell’acqua e i metodi di conservazione del cibo sono diversi da quelli di casa. Anche chi è abituato ai sapori mediterranei rischia blocchi intestinali e intossicazioni, per cui è consigliabile dotarsi di un’assicurazione viaggio marocco prima di partire. Serve a tutelarsi dalle classiche indigestioni da viaggio, evitando di dover sostenere spese elevate nelle cliniche private, che per un turista possono raggiungere importi significativi.

Thailandia, Indonesia e Vietnam sono tra le mete esotiche più cercate dai siciliani nel 2026. Il richiamo principale è la possibilità di vivere un’estate fuori stagione quando in Sicilia le temperature scendono, e godersi spiagge tropicali e città storiche con un budget che in Europa basterebbe appena per un weekend. In queste destinazioni il potere d’acquisto dell’euro è molto elevato: una cena in un ristorante di alto livello a Bali o una notte in un hotel di fascia alta a Bangkok possono costare quanto, o meno, di una serata in un ristorante a Catania o Palermo.

Questo vantaggio economico si riduce però in ambito sanitario. Nelle grandi città asiatiche le strutture private sono moderne ed efficienti, ma il pagamento viene richiesto in anticipo e le cifre possono essere consistenti. Anche una caduta in scooter o un’infezione alimentare possono comportare spese di diverse migliaia di euro, mentre un rimpatrio sanitario supera spesso i 30.000 euro.

Il Medio Oriente è la destinazione che sta crescendo più velocemente nelle preferenze di chi parte dalla Sicilia. Emirati Arabi Uniti e Oman sono diventati tappe frequenti grazie ai voli diretti che permettono di atterrare tra i grattacieli di Dubai o nel deserto di Muscat senza lunghi scali. Qui il viaggiatore siciliano cerca servizi di alto livello e infrastrutture moderne a poche ore di volo dall’isola.

Anche in questi Paesi la sanità è prevalentemente privata e applica tariffe elevate. Una semplice visita specialistica o un accesso al pronto soccorso per un colpo di calore possono superare i 1.000 euro. Considerare questi costi nella pianificazione consente di proteggere il budget di viaggio e di evitare che una spesa medica imprevista comprometta l’equilibrio economico della vacanza.