Meteo Pasqua 2026: arriva l’anticiclone, weekend stabile e più caldo

Prepariamoci a un weekend di Pasqua all’insegna del bel tempo grazie al ritorno dell’anticiclone, secondo le previsioni di IlMeteo.it. Le giornate di Sabato 4 e Domenica 5 aprile saranno caratterizzate da condizioni meteo stabili su gran parte d’Italia, con temperature in generale aumento.

Dopo una settimana decisamente turbolenta, segnata da piogge intense, temporali, freddo e persino neve sull’Appennino, la situazione meteorologica cambia radicalmente. Il vortice ciclonico responsabile del maltempo si è spostato verso la Grecia, lasciando spazio a una rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo.

Sabato 4 aprile: ritorno alla stabilità su gran parte d’Italia

L’inizio del weekend pasquale vedrà un netto miglioramento soprattutto al Nord e al Centro, dove il sole sarà protagonista e favorirà un deciso rialzo delle temperature, con valori che raggiungeranno i 22-23°C.

Qualche nube sparsa potrà interessare inizialmente il Nordest, soprattutto nelle ore mattutine, ma senza fenomeni rilevanti. Situazione leggermente diversa al Sud, dove una residua instabilità potrebbe ancora interessare Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con possibili brevi e isolati piovaschi.

Domenica di Pasqua: sole e clima mite in tutta Italia

Per Domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, l’anticiclone si rafforzerà ulteriormente garantendo condizioni di bel tempo su tutta la Penisola. La giornata sarà ideale per attività all’aperto grazie a un ampio soleggiamento.

Le temperature continueranno a salire, raggiungendo valori fino a 24-25°C, regalando un clima piacevole e a tratti quasi estivo. Non mancheranno alcune nubi sparse, ma senza conseguenze significative.

Meteo Pasquetta: ancora più caldo con aria dal Nord Africa

Il bel tempo proseguirà anche nei giorni successivi. In particolare, a Pasquetta l’anticiclone sarà accompagnato da un contributo di aria calda in arrivo dal Nord Africa, che renderà l’atmosfera ancora più stabile.

Le temperature subiranno un ulteriore aumento, con punte simil-estive in diverse regioni italiane, favorendo condizioni ideali per gite e attività all’aperto.

Primavera al via: sole e clima da maniche corte

Dopo giorni instabili e freddi, la primavera sembra finalmente entrare nel vivo. Lo scenario meteo sarà dominato da stabilità e temperature miti, perfette per vivere appieno le festività pasquali.

Anche in Sicilia il tempo sarà stabile e soleggiato, confermando un quadro generale decisamente favorevole su tutta Italia.