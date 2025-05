Meteo Sicilia 15 maggio: allerta arancione, scuole chiuse e forti piogge in arrivo. Le previsioni

Un’intensa ondata di maltempo sta per colpire il Sud Italia, con particolare attenzione sulla Sicilia, dove è stata diramata un’allerta meteo arancione per la giornata di giovedì 15 maggio 2025. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, una circolazione depressionaria in movimento dal Nord Africa porterà condizioni meteorologiche particolarmente instabili nei prossimi giorni su buona parte della Penisola.

Peggioramento meteo tra giovedì e venerdì: piogge e temporali intensi al Sud

La depressione, attualmente con un minimo al suolo localizzato sulla Tunisia, si sposterà verso il Mediterraneo centrale tra giovedì e venerdì, causando un marcato peggioramento delle condizioni meteo. Attese piogge e temporali anche intensi, in particolare su Sicilia, Calabria e Puglia. Il maltempo interesserà anche altre aree della Penisola, con fenomeni temporaleschi sparsi da Nord a Sud.

Crollo termico nel weekend: in arrivo aria fredda

Nel corso del fine settimana, una massa d’aria fredda in discesa dall’Europa orientale porterà un calo generale delle temperature, con valori che si attesteranno 4-6 gradi al di sotto delle medie stagionali. L’aria fredda in quota favorirà lo sviluppo di ulteriori temporali pomeridiani su gran parte del territorio nazionale.

Previsioni meteo per giovedì 15 maggio: scuole chiuse in tutta la provincia di Siracusa

Per la giornata di domani, giovedì 15 maggio, si prevede: cieli coperti su tutto il Sud Italia e sulle isole sin dal mattino; piogge diffuse sulla Sicilia, in estensione al resto del Meridione nel corso del pomeriggio; in serata e nottata, fenomeni persistenti su Puglia, Calabria e Sicilia.

Temperature in lieve aumento, salvo un calo delle massime nelle zone più meridionali.

A seguito delle previsioni meteo, il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione valida per le prossime 24 ore su tutta la provincia di Siracusa. La risposta delle istituzioni locali non si è fatta attendere: tutti i sindaci del territorio hanno firmato un’ordinanza di chiusura per: scuole di ogni ordine e grado; impianti sportivi pubblici; parchi pubblici; cimiteri; asili comunali; attività mercatali.

La decisione, assunta in via precauzionale, è arrivata dopo un vertice operativo tenutosi nel pomeriggio di oggi con la partecipazione di tutte le amministrazioni locali della provincia.

Si raccomanda alla popolazione di seguire gli aggiornamenti ufficiali, limitare gli spostamenti non necessari e rispettare le disposizioni delle autorità locali.