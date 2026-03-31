Meteo, torna l’inverno ma a Pasqua arriva il caldo

Un improvviso ritorno dell’inverno colpirà l’Italia nei primi giorni della Settimana Santa, ma il maltempo sarà seguito da un netto miglioramento proprio in vista della Pasqua. È quanto emerge dalle previsioni di iLMeteo.it, illustrate dal meteorologo Lorenzo Tedici.

Dopo gli effetti del ciclone Harry e della tempesta Jolinda, una nuova perturbazione di origine scandinava è in arrivo dalla Norvegia e porterà condizioni meteo particolarmente avverse, soprattutto al Centro-Sud.

Neve e maltempo: inverno fuori stagione

Tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile è previsto un evento eccezionale per il periodo: tra Abruzzo e Molise potrebbe cadere fino a un metro di neve fresca oltre i 1000 metri, con fiocchi anche a quote collinari.

La causa è uno scontro tra masse d’aria opposte: correnti fredde di origine polare provenienti dal Nord Europa entreranno in contatto con aria più mite in risalita dal Nord Africa, generando temporali intensi e diffusi.

Il vortice ciclonico si posizionerà tra lo Ionio, il basso Tirreno e lo Stretto di Sicilia, portando forti venti e mareggiate, soprattutto lungo le coste del Medio Adriatico e delle Isole Maggiori.

Settimana Santa al via con il maltempo

La prima parte della settimana sarà caratterizzata da condizioni difficili:

Martedì 31 marzo: maltempo al Centro-Sud, neve dai 500-700 metri

Mercoledì 1 aprile: peggioramento sulle regioni adriatiche e al Sud, con neve abbondante sui rilievi

Giovedì 2 aprile: maltempo diffuso al Sud e sulle Adriatiche, mentre il Nord vedrà un miglioramento con clima più mite

Il ribaltone: arriva l’anticiclone

Ma proprio quando sembrerà di essere tornati in pieno inverno, ecco il cambio di scenario. Da sabato entrerà in scena l’Anticiclone delle Azzorre, che riporterà condizioni stabili e temperature in deciso aumento.

Si passerà rapidamente da massime di 14-15 gradi a valori primaverili con picchi tra i 22 e i 25 gradi.

Pasqua con il sole (quasi ovunque)

Secondo le previsioni, la probabilità di trascorrere una Pasqua e Pasquetta con tempo stabile e mite è intorno all’80%. Solo il Sud potrebbe fare i conti con qualche residua instabilità, con brevi rovesci localizzati soprattutto tra Calabria e Sicilia.

Un ribaltone meteo netto e sorprendente: dalla neve e dal gelo di inizio settimana a una Pasqua dal sapore pienamente primaverile.