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“Mi faresti un favore enorme?”: la nuova truffa su WhatsApp che arriva dalle chat di amici

di Oriana Gionfriddo ·
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WhatsApp

Il messaggio arriva da un amico o da un parente, dentro una chat che usiamo da anni. Niente numero sconosciuto, niente link sospetti. Eppure potrebbe essere una truffa. È l’ultima segnalata dalla polizia postale, che sta colpendo utenti in tutta Italia. È anche una delle più difficili da riconoscere, perché sfrutta la fiducia che abbiamo nei nostri contatti.

Come funziona

Tutto comincia con una domanda semplice: “Mi faresti un favore enorme?”. Poi arriva il racconto di un imprevisto, come un problema con la carta di credito, una spesa urgente o un guaio con la banca, e la richiesta di un bonifico da fare subito.

Il messaggio compare in una conversazione già esistente. Chi lo riceve non ha quindi motivo di sospettare: il contatto è quello giusto, la chat è quella di sempre e dall’altra parte sembra esserci davvero la persona che conosciamo.

Se si accetta di aiutare, il finto amico manda l’Iban di un presunto venditore a cui fare il bonifico. Le cifre variano: una delle più frequenti è 318 euro, ma sono arrivate anche richieste oltre i mille euro.

Chi ha qualche dubbio e chiede conferma riceve una risposta rassicurante, “sì, sono io”, e nuove insistenze. In alcuni casi arrivano anche risposte automatiche che sembrano confermare la storia. Tutto è costruito per mettere fretta alla vittima e non darle il tempo di verificare.

La trappola della telefonata

La polizia postale consiglia di non fidarsi delle apparenze: al primo dubbio bisogna interrompere la chat e telefonare direttamente alla persona. Ma i truffatori hanno previsto anche questo. Possono scrivere di aver provato a richiamare senza riuscirci e chiedere di continuare a parlare solo per messaggi. Se succede, è un segnale d’allarme.

Cosa fare se il proprio account è stato violato

Il primo consiglio è tenere sempre aggiornati il telefono e l’app.

Se qualcuno vi avvisa di aver ricevuto una richiesta di soldi che non avete mai mandato, bisogna agire subito:

-Chiedere aiuto ai contatti: i truffatori possono cancellare i messaggi inviati con la funzione “Elimina per me”, quindi solo chi li ha ricevuti può confermare cosa è stato scritto.

-Controllare i dispositivi collegati: nella sezione “Dispositivi collegati” di WhatsApp sono elencati i computer e gli altri apparecchi collegati al vostro account. Se ce n’è uno che non riconoscete, va disconnesso subito.

-Avvisare amici e familiari: la polizia consiglia di farlo immediatamente, perché ignorino le richieste di denaro che arrivano dal vostro account, e di avviare la procedura di recupero prevista da WhatsApp.

-Non condividere i codici: mai dare a nessuno Pin, password o codici di verifica, nemmeno a chi sembra un amico.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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