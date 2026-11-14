“Mi faresti un favore enorme?”: la nuova truffa su WhatsApp che arriva dalle chat di amici

Attualità · allarme

Il messaggio arriva da un amico o da un parente, dentro una chat che usiamo da anni. Niente numero sconosciuto, niente link sospetti. Eppure potrebbe essere una truffa. È l’ultima segnalata dalla polizia postale, che sta colpendo utenti in tutta Italia. È anche una delle più difficili da riconoscere, perché sfrutta la fiducia che abbiamo nei nostri contatti.

Come funziona

Tutto comincia con una domanda semplice: “Mi faresti un favore enorme?”. Poi arriva il racconto di un imprevisto, come un problema con la carta di credito, una spesa urgente o un guaio con la banca, e la richiesta di un bonifico da fare subito.

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Il messaggio compare in una conversazione già esistente. Chi lo riceve non ha quindi motivo di sospettare: il contatto è quello giusto, la chat è quella di sempre e dall’altra parte sembra esserci davvero la persona che conosciamo.

Se si accetta di aiutare, il finto amico manda l’Iban di un presunto venditore a cui fare il bonifico. Le cifre variano: una delle più frequenti è 318 euro, ma sono arrivate anche richieste oltre i mille euro.

Chi ha qualche dubbio e chiede conferma riceve una risposta rassicurante, “sì, sono io”, e nuove insistenze. In alcuni casi arrivano anche risposte automatiche che sembrano confermare la storia. Tutto è costruito per mettere fretta alla vittima e non darle il tempo di verificare.

La trappola della telefonata

La polizia postale consiglia di non fidarsi delle apparenze: al primo dubbio bisogna interrompere la chat e telefonare direttamente alla persona. Ma i truffatori hanno previsto anche questo. Possono scrivere di aver provato a richiamare senza riuscirci e chiedere di continuare a parlare solo per messaggi. Se succede, è un segnale d’allarme.

Cosa fare se il proprio account è stato violato

Il primo consiglio è tenere sempre aggiornati il telefono e l’app.

Se qualcuno vi avvisa di aver ricevuto una richiesta di soldi che non avete mai mandato, bisogna agire subito:

-Chiedere aiuto ai contatti: i truffatori possono cancellare i messaggi inviati con la funzione “Elimina per me”, quindi solo chi li ha ricevuti può confermare cosa è stato scritto.

-Controllare i dispositivi collegati: nella sezione “Dispositivi collegati” di WhatsApp sono elencati i computer e gli altri apparecchi collegati al vostro account. Se ce n’è uno che non riconoscete, va disconnesso subito.

-Avvisare amici e familiari: la polizia consiglia di farlo immediatamente, perché ignorino le richieste di denaro che arrivano dal vostro account, e di avviare la procedura di recupero prevista da WhatsApp.

-Non condividere i codici: mai dare a nessuno Pin, password o codici di verifica, nemmeno a chi sembra un amico.