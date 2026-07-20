Miasmi a Melilli. Italia Nostra: “superamento ozono e malfunzionamento del Nose”

Attualità · Interventi richiesti

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’associazione Italia Nostra Sicilia – firmata da Nella Tranchina, presidente del Consiglio regionale e vicepresidente della sezione di Melilli – concernente il perdurare degli episodi di molestie olfattive nell’area industriale siracusana, il recente superamento della soglia di informazione dell’ozono registrato nel Comune di Melilli e il malfunzionamento del sistema NOSE, che ha impedito ai cittadini di effettuare le segnalazioni dei disagi olfattivi.

“Italia Nostra Sicilia esprime profonda preoccupazione per il perdurare degli episodi di miasmi che continuano a interessare Melilli e l’intera area industriale siracusana, aggravati dai recenti superamenti delle concentrazioni di ozono e dal malfunzionamento del sistema Nose, che da venerdì non consente ai cittadini di segnalare i disagi olfattivi percepiti. L’articolo pubblicato oggi da La Sicilia riferisce che, secondo Isab, il quantitativo di greggio venezuelano ad alto contenuto di zolfo utilizzato nel mese di giugno sarebbe stato estremamente limitato e non tale da giustificare gli episodi registrati. Vengono invece prospettate altre possibili cause, riconducibili all’incremento della movimentazione dei prodotti petroliferi, alle operazioni di stoccaggio nei parchi serbatoi e alle attività nei pontili.

Al di là delle ipotesi avanzate, resta un dato incontrovertibile: i cittadini continuano a subire pesanti disagi senza che, a distanza di mesi, siano state individuate con certezza le sorgenti emissive né adottate misure realmente efficaci per prevenirne il ripetersi. A destare ulteriore allarme sono i superamenti dei valori di ozono registrati a Melilli, con concentrazioni superiori alla soglia di informazione prevista dalla normativa. Si tratta di un inquinante che può provocare effetti sulla salute, soprattutto nei confronti dei soggetti più vulnerabili, e che richiede un’informazione tempestiva alla popolazione affinché possano essere adottate le necessarie misure di precauzione.

Il superamento della soglia di informazione dell’ozono non costituisce soltanto un dato tecnico, ma fa scattare precisi obblighi previsti dal D.Lgs. n. 155/2010. La normativa impone alle Regioni di informare il pubblico in modo adeguato e tempestivo affinché, soprattutto le persone più vulnerabili, possano adottare le necessarie misure di precauzione. Per questo motivo non è accettabile che l’informazione raggiunga i cittadini quando l’episodio si è ormai concluso: una comunicazione tardiva vanifica la funzione stessa dell’allerta sanitaria.

A rendere ancora più grave la situazione è il fatto che il sistema NOSE, strumento fondamentale per raccogliere le segnalazioni dei cittadini durante gli episodi di molestie olfattive, risulti fuori servizio da venerdì 17 luglio, impedendo tuttora ai cittadini di effettuare le proprie segnalazioni. Un disservizio che priva gli enti preposti di un importante supporto conoscitivo e impedisce ai cittadini di contribuire al monitoraggio di fenomeni che incidono direttamente sulla qualità della vita.

Italia Nostra Sicilia chiede inoltre che venga accertato se gli obblighi di informazione previsti dal D.Lgs. 155/2010 siano stati adempiuti con le modalità e nei tempi prescritti e, in caso contrario, che vengano individuate le criticità che hanno impedito una tempestiva comunicazione alla popolazione. Chiede altresì che i dati rilevati dalle centraline di monitoraggio e gli esiti delle verifiche effettuate durante gli episodi di miasmi siano resi pubblici con tempestività, affinché i cittadini possano essere costantemente informati sullo stato della qualità dell’aria.

Italia Nostra Sicilia sollecita con urgenza ARPA Sicilia ad accertare le cause del malfunzionamento del sistema NOSE, a ripristinarne immediatamente la piena operatività e a chiarire se il disservizio abbia compromesso la raccolta dei dati relativi agli episodi odorigeni verificatisi in questi giorni. Chiede infine che ARPA, ASP, Prefettura, Regione Siciliana, Comuni interessati e tutti gli enti competenti rafforzino le attività di controllo, assicurando la massima trasparenza nella diffusione dei dati ambientali e degli esiti delle verifiche sugli impianti del polo industriale.

Il territorio del SIN di Priolo continua a sopportare un carico ambientale non più sostenibile, mentre i cittadini attendono ancora risposte certe. La tutela della salute e dell’ambiente, garantita dalla Costituzione, impone di individuare con precisione le sorgenti delle emissioni, accertare eventuali responsabilità e adottare senza ulteriori ritardi gli interventi necessari. È inoltre doveroso aprire una riflessione sull’impiego delle risorse dell’AERCA. Mentre i cittadini continuano a convivere con miasmi, superamenti dei limiti degli inquinanti e crescenti preoccupazioni per la salute, una parte delle risorse disponibili è stata destinata anche a manifestazioni ed eventi pubblici. Italia Nostra Sicilia ritiene che tali risorse debbano essere destinate prioritariamente al risanamento ambientale, al potenziamento dei sistemi di monitoraggio, alla ricerca delle sorgenti emissive, agli studi epidemiologici e agli interventi necessari a ridurre l’impatto del polo industriale sulla salute e sull’ambiente. È una questione di priorità istituzionali e di rispetto nei confronti delle comunità che da decenni sopportano il peso dell’inquinamento.

Non è più il tempo delle rassicurazioni o delle spiegazioni parziali. Italia Nostra Sicilia chiede che si abbandoni definitivamente la logica dell’emergenza e che si avvii una strategia permanente fondata su monitoraggi continui, controlli rigorosi, piena trasparenza dei dati ambientali e interventi strutturali capaci di restituire ai cittadini di Melilli, Priolo Gargallo, Augusta e dell’intero comprensorio siracusano il diritto fondamentale a vivere in un ambiente salubre, come garantito dall’articolo 32 della Costituzione”.