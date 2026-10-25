Miasmi a Priolo: Legambiente chiede accertamenti. Gianni e Biamonte: “pulizia di un tubo”

Attualità · tra le 15 e le 16,30

Tra le 15 e le 16,30 di ieri, a Priolo, un’ondata di miasmi, di origine probabilmente industriale, è stata avvertita dalla popolazione. Le segnalazioni sono arrivate al Nose. Lo riferisce Legambiente APS territoriale Priolo-Solarino-Floridia.

Pippo Giaquinta chiede agli organi competenti di accertare l’origine degli odori, le responsabilità e da quali impianti sono stati causati. Legambiente chiede anche di quali e quante sostanze si è trattato e quali interventi sono stati ordinati per evitare il ripetersi dell’emergenza.

Il sindaco Pippo Gianni e il vice Alessandro Biamonte ieri stesso si sono recati da Isab Sud assieme ad Arpa: “sembrerebbe ci sia stato un errore nella pulizia di un tubo che ha portato a questa puzza violenta, abbiamo bloccato tutto e convocato il direttore al quale abbiamo notificato che questo tipo di interventi non può farli. Ogni intervento in zona industriale dovrà essere comunicato prima, e conoscere anche cosa può accadere, per poi fare interventi preventivi”.

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Sul punto interviene anche il comitato Stop Veleni, secondo cui è necessaria una capillare, tempestiva e regolare diffusione dei risultati da parte delle amministrazioni comunali dell’Aerca di Siracusa, anche attraverso i rispettivi canali ufficiali: “Non basta rendere disponibili i dati: occorre informare la popolazione sulle criticità riscontrate e sulle misure adottate per contrastarle e prevenirle. È inoltre necessario conoscere gli esiti del tavolo tecnico istituito presso la Prefettura di Siracusa lo scorso giugno e le iniziative concretamente intraprese per prevenire nuovi episodi. I sindaci, quali autorità sanitarie locali, sono chiamati a esercitare pienamente le proprie funzioni a tutela della salute pubblica. Alla Prefettura si chiede di assicurare continuità al coordinamento avviato e di renderne noti gli sviluppi. Sul piano giudiziario, auspichiamo che la Procura della Repubblica di Siracusa completi tempestivamente le indagini sugli episodi segnalati, anche precedenti, verificando l’eventuale sussistenza di reati. Qualora emergano elementi sufficienti, si proceda secondo quanto previsto dalla legge affinché le eventuali responsabilità siano accertate in giudizio. La popolazione è stanca di subire passivamente molestie olfattive che compromettono la qualità della vita quotidiana. Non è accettabile che tali episodi vengano considerati una conseguenza normale e inevitabile delle attività industriali, né che il loro ripetersi resti senza risposte concrete e verificabili. La tutela della salute e dell’ambiente è un diritto costituzionalmente garantito. La sua effettiva salvaguardia richiede informazione trasparente, prevenzione, controlli efficaci e accertamento delle eventuali responsabilità”.