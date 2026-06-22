Miasmi a Priolo, Scerra (M5S): “Ascoltare la voce dei cittadini. Serve accelerare sulle soluzioni e costruire una transizione sostenibile per il territorio”

“Le voci delle persone che scenderanno nel pomeriggio in piazza a Priolo meritano ascolto e risposte. Da settimane i cittadini convivono con continui episodi di molestie olfattive che incidono sulla qualità della vita e alimentano comprensibili preoccupazioni. A loro va la mia vicinanza e supporto nella richiesta del diritto ad una maggiore tutela della salute e dell’ambiente”. Lo dichiara il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, intervenendo sulla manifestazione che si svolgerà oggi a Priolo Gargallo.

“È apprezzabile l’attenzione che la Prefettura di Siracusa, con la quale ci sono mie interlocuzioni sul tema, ha immediatamente dedicato alla vicenda, attivando un confronto con gli enti competenti ed i soggetti interessati. Dall’altra parte, però, non si può non rilevare che si debba fare decisamente di più nell’applicazione di soluzioni che consentano di disporre di maggiori strumenti per individuare con rapidità e precisione l’origine delle molestie olfattive”. Scerra richiama quindi il lavoro svolto negli anni dal Movimento 5 Stelle. “Già nella passata legislatura regionale, il M5S all’Ars, con l’allora deputato regionale Giorgio Pasqua, aveva portato avanti un’importante battaglia per rafforzare il monitoraggio delle emissioni odorigene nell’area industriale”.

Sul fronte nazionale, Scerra ricorda anche l’impegno del senatore Pino Pisani, che aveva contribuito a portare il problema delle molestie olfattive e della qualità dell’aria all’attenzione del legislatore nazionale, con proposte di legge e atti di sindacato ispettivo, nella convinzione che il tema richieda strumenti normativi e controlli sempre più efficaci.

“Oggi continuiamo a chiedere un futuro sostenibile per il polo industriale siracusano, fondato sui tre pilastri della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. Non esiste contrapposizione tra tutela dell’occupazione, salute dei cittadini e competitività delle imprese. La sfida è tenere insieme questi obiettivi attraverso una seria e programmata transizione industriale”. Ed in queste settimane Scerra ha più volte sollecitato il Governo nazionale affinché sostenga il percorso di riconversione e innovazione del polo petrolchimico di Siracusa, chiedendo il pieno utilizzo degli strumenti europei disponibili, a partire da nuove forme di sostegno finanziario attraverso debito comune e dell’impiego anche per il polo industriale siracusano del Jtf.

“Ho scelto di portare all’attenzione dei massimi vertici europei e nazionali le problematiche e le potenzialità del polo siracusano, consapevole che serva uno sforzo di visione e di programmazione a medio termine. Per questo continua l’ascolto dei cittadini, le cui rivendicazioni vanno ascoltate e tradotte in azioni concrete, ma prosegue il confronto anche con Confindustria Sicilia, Confindustria Siracusa, le organizzazioni sindacali territoriali, con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa che garantisca investimenti, occupazione di qualità, sostenibilità ambientale e sviluppo per le future generazioni”.