Miasmi a Siracusa: sindaci e parlamentari in pressing su Arpa e Regione. Oggi il vertice in Prefettura, la Procura apre un fascicolo

L’emergenza miasmi è ormai diventata un caso politico e istituzionale che coinvolge l’intera area industriale siracusana. Dopo settimane di segnalazioni da parte dei cittadini e continui episodi di cattiva qualità dell’aria percepiti tra Priolo, Melilli, Augusta e Siracusa, oggi pomeriggio la Prefettura ospiterà un nuovo tavolo tecnico alla presenza dei sindaci dell’area Aerca, di Arpa Sicilia e degli enti competenti per tentare di individuare cause e soluzioni a un fenomeno che sta alimentando crescente preoccupazione nella popolazione. La pressione delle amministrazioni locali è aumentata sensibilmente negli ultimi giorni. Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, è arrivato a chiedere formalmente al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Siciliana, alla Prefettura e alla Procura della Repubblica il fermo degli impianti industriali fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sull’origine delle emissioni odorigene che da settimane interessano il territorio.

Parallelamente, anche il presidente della Commissione Ambiente e Territorio dell’Assemblea Regionale Siciliana e sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, ha annunciato la convocazione di una seduta della commissione direttamente nel suo Comune per affrontare il tema dei miasmi e verificare lo stato di attuazione degli strumenti di monitoraggio e controllo ambientale. Nel frattempo arrivano i dati ufficiali pubblicati da Arpa Sicilia relativi al periodo compreso tra il 1° e il 13 giugno 2026, numeri che fotografano un fenomeno tutt’altro che marginale. Secondo il report del progetto NOSE, il sistema di monitoraggio partecipato che raccoglie le segnalazioni dei cittadini, sono state registrate complessivamente 714 segnalazioni di molestie olfattive nell’area Aerca nei primi tredici giorni del mese.

Le segnalazioni risultano particolarmente concentrate nei comuni più vicini al polo industriale. Priolo registra 127 segnalazioni, Melilli 91 e Augusta 61, mentre Siracusa arriva a 209 e Floridia addirittura a 216, a testimonianza di come il fenomeno non sia circoscritto alle sole aree industriali ma coinvolga un territorio molto più vasto. Ancora più significativo il dato relativo agli alert. Nel periodo considerato il sistema NOSE ha registrato quattro situazioni di emergenza: una a Città Giardino, nel territorio di Melilli, il 3 giugno e ben tre a Priolo, il 4, il 5 e il 13 giugno. Gli alert vengono attivati quando in un’area circoscritta vengono raccolte almeno dieci segnalazioni in un’ora, elemento che conferma la forte percezione del fenomeno da parte dei residenti.

Dal punto di vista della qualità dell’aria, il report elaborato da Arpa Sicilia evidenzia un quadro più articolato. Le centraline non hanno registrato superamenti dei limiti normativi per biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2) e polveri sottili PM10 nel periodo analizzato. Tuttavia emergono alcuni elementi che meritano approfondimento. Le concentrazioni di benzene hanno fatto registrare tre picchi superiori alla soglia di riferimento di 20 microgrammi per metro cubo nelle stazioni di Augusta e Belvedere e via Gela a Siracusa.

Particolarmente rilevanti risultano inoltre i valori degli idrocarburi non metanici (NMHC), con diversi picchi superiori alla soglia di riferimento di 200 microgrammi per metro cubo e punte che ad Augusta-Marcellino hanno raggiunto valori compresi tra 776 e oltre 1.196 microgrammi per metro cubo. Anche per l’idrogeno solforato (H2S), sostanza spesso associata alle molestie olfattive percepite dalla popolazione, sono stati registrati diversi superamenti della soglia olfattiva di 7 microgrammi per metro cubo nelle stazioni di Augusta, Augusta-Marcellino, Priolo e Melilli. Tra i valori più elevati spicca quello registrato a Melilli il 3 giugno, pari a circa 19 microgrammi per metro cubo.

Dati che non consentono ancora di individuare con certezza una responsabilità diretta di uno specifico impianto industriale, ma che confermano la presenza di fenomeni emissivi che continuano a generare disagio diffuso nella popolazione.

Ed è proprio questo il nodo politico che sarà affrontato nelle prossime settimane. Da un lato i cittadini chiedono risposte immediate e maggiore trasparenza, dall’altro le amministrazioni locali reclamano strumenti più efficaci per individuare le fonti delle emissioni e intervenire tempestivamente. E il tavolo convocato oggi in Prefettura rappresenta quindi un primo passaggio.

“I ripetuti episodi di miasmi che, negli ultimi giorni, hanno interessato diversi centri abitati a ridosso della zona industriale siracusana meritano la massima attenzione. Il disagio e la preoccupazione dei cittadini che hanno dovuto fare i conti con fastidi olfattivi particolarmente intensi, meritano risposte. A partire dalla accertarmento dell’origine di questi fenomeni – dichiara il parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra -. Bene ha fatto la Prefettura di Siracusa ad alzare il livello di attenzione, convocando per oggi pomeriggio una riunione operativa con tutti i soggetti interessati. È importante che le istituzioni lavorino in maniera coordinata. Siamo di fronte ad una questione di sistema che richiede una visione più ampia. È anche per contribuire a risolvere fenomeni come questo che nelle ultime settimane ho intensificato interlocuzioni e incontri ai massimi livelli europei, regionali e locali, con l’obiettivo di accelerare il percorso di transizione sostenibile dell’area industriale siracusana.Non è accettabile alcun gioco al ribasso quando si parla di tutela della salute, dell’ambiente e del lavoro. La sfida è tenere insieme tutti questi aspetti, accompagnando l’importante polo energetico siracusano verso una graduale e sostenibile evoluzione dei processi produttivi, che richiedono investimenti, innovazione tecnologica e una programmazione seria e condivisa”. Nelle scorse settimane, Scerra ne ha discusso con il commissario europeo Fitto, con il presidente di Confindustria Sicilia e di Confindustria Siracusa ed infine con i principali sindacati territoriali e di categoria.

“L’area industriale del siracusano, compresa tra i comuni di Priolo, Melilli, Augusta e parte del capoluogo, è nuovamente investita da una persistente ondata di gas nauseabondi. I continui episodi stanno generando un forte stato di allarme tra i residenti. La questione riaccende l’urgenza di intervenire sul polo petrolchimico, asset strategico per l’economia e l’occupazione nazionale, imponendo una soluzione immediata che tuteli i livelli occupazionali garantendo al contempo il diritto a un ambiente salubre per la popolazione – dichiara in una nota la Senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino -.I cittadini non possono continuare a respirare questi fetori insopportabili ed è necessario che si accerti quanto sta accadendo – dichiara la Senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino – Il polo industriale siracusano rappresenta una risorsa cruciale per il nostro Paese, ma proprio per questo non deve esistere alcuna contrapposizione tra sviluppo, tutela dell’ambiente e protezione della salute. Sono obiettivi che devono procedere di pari passo. La salute pubblica richiede responsabilità istituzionale e collaborazione trasversale. Pretendiamo che il Governo intervenga tempestivamente per fare piena chiarezza sulle cause di questi scarichi mefitici e garantire alle comunità locali le risposte certe e trasparenti che meritano”.

“Ringrazio il presidente Schifani per l’attenzione e la prontezza con cui ha seguito la vicenda del polo petrolchimico. La sua presenza, il contatto diretto con il direttore dell’Arpa e la riunione in Prefettura già convocata sono segnali concreti di un governo che non lascia soli i territori – dichiara Riccardo Gennuso in merito alla situazione ambientale nell’area di Priolo – Sono certo che il Presidente continuerà a seguire l’evolversi degli eventi con la stessa determinazione, per garantire la sicurezza dei cittadini e per attivare soluzioni durature al problema delle emissioni. È una battaglia che va affrontata senza sosta, nell’interesse della salute pubblica e del futuro di quest’area”.

Intanto sul tavolo del Procuratore della Repubblica di Siracusa c’è adesso l’esposto del Codacons sulla vicenda dei miasmi e dell’aria irrespirabile che da settimane interessano Priolo e l’area industriale siracusana. Nell’atto depositato alla Procura della Repubblica di Siracusa dall’avvocato Carmelo Sardella, Dirigente dell’Ufficio Legale Regionale Codacons, l’associazione, quale organizzazione nazionale di protezione ambientale riconosciuta, ha chiesto di fare piena luce sulla provenienza dei miasmi che da settimane interessano il territorio di Priolo e l’area industriale siracusana, sollecitando tutti gli accertamenti ritenuti necessari per verificare eventuali responsabilità e garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Lo stesso Sardella evidenzia inoltre che il Codacons si è costituito parte offesa, riservandosi di valutare ogni ulteriore azione a tutela dei cittadini, della salute pubblica e dell’ambiente.

“Quanto denunciato dai cittadini di Priolo – afferma Giovanni Petrone, Presidente regionale Codacons – non può essere considerato un semplice disagio occasionale. Parliamo di una situazione che incide concretamente sulla qualità della vita delle persone e che richiede verifiche rapide, approfondite e documentate. I cittadini hanno il diritto di sapere cosa respirano e l’esposto del Codacons, oggi all’attenzione della Procura della Repubblica di Siracusa, chiede proprio risposte chiare, trasparenti e fondate su dati oggettivi. Nessuno intende anticipare conclusioni prima degli accertamenti, ma proprio per questo è necessario che tutte le verifiche vengano svolte con il massimo rigore e nella più assoluta trasparenza. Se emergeranno responsabilità o criticità rilevanti, il Codacons adotterà ogni ulteriore iniziativa a tutela della popolazione”.