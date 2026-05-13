Miasmi a Siracusa, Isab e Versalis: “impianti in regola”

Un odore forte ha accompagnato il risveglio di molti siracusani questa mattina. Da diverse zone della città vengono segnalati miasmi intensi e aria ritenuta “irrespirabile” dai residenti, con numerose segnalazioni già arrivate attraverso il sistema Nose, la piattaforma utilizzata per monitorare in tempo reale gli odori industriali percepiti dalla popolazione.

Le segnalazioni si stanno concentrando soprattutto nelle aree maggiormente esposte ai venti provenienti dalla zona industriale, con i cittadini che lamentano un persistente e acre odore di benzina già dalle prime ore del mattino.

Le risposte fornite da ISAB S.r.l. e Versalis, delineano un quadro di assoluta normalità operativa: entrambe le aziende hanno condotto verifiche interne rigettando ogni correlazione con i propri impianti.

ISAB S.r.l. ha comunicato che, a seguito di opportuni controlli, non sono state riscontrate anomalie né all’interno né al perimetro degli stabilimenti. L’azienda ha specificato che: i dati di emissione dai camini sono risultati perfettamente entro i limiti di legge previsti dall’AIA; non si è verificata alcuna attivazione delle torce di stabilimento; le operazioni di carico e scarico ai pontili si sono svolte senza alcuna criticità.

Sulla stessa linea la posizione di Versalis, che conferma l’assenza di condizioni operative atipiche o incidenti, anche di lieve entità, potenzialmente correlabili a emissioni moleste

Versalis ha inoltre precisato che: non erano in corso interventi di manutenzione straordinaria o attività in grado di generare odori; gran parte degli impianti risultava ferma, mentre quelli in marcia operavano regolarmente nel rispetto dei protocolli e delle ordinanze comunali.

In corso ulteriori verifiche.