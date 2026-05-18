Miasmi e cattiva qualità dell’aria, il Comune di Priolo attiva controlli e chiede sopralluoghi Arpa

Dopo le numerose segnalazioni registrate nelle ultime ore per la presenza di forti odori di idrocarburi e aria ritenuta irrespirabile in diverse aree del polo industriale siracusano, il Comune di Priolo Gargallo ha attivato le verifiche del caso attraverso gli uffici comunali e gli enti competenti.

Su input del sindaco Pippo Gianni, si sono immediatamente messi al lavoro gli uffici comunali di Protezione Civile, Polizia Locale e Ambiente per monitorare la situazione e raccogliere elementi utili sulle criticità registrate sul territorio.

Contestualmente è stato richiesto l’intervento di ARPA Sicilia. I tecnici dell’Agenzia stanno effettuando sopralluoghi nelle aree interessate dall’evento emissivo e sono stati avviati anche i campionamenti attraverso le centraline di monitoraggio della qualità dell’aria presenti sul territorio.

Le segnalazioni, arrivate da diversi comuni della zona industriale, parlano di odori particolarmente intensi avvertiti soprattutto nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino.

Dal Comune fanno sapere che, non appena saranno disponibili i dati ufficiali dei rilievi effettuati da Arpa, verranno comunicati tempestivamente alla popolazione attraverso i canali istituzionali dell’ente.