Miasmi, Gilistro (M5S) dopo la manifestazione di Priolo: “Adottare le migliori tecnologie disponibili a tutela della salute”

Il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Carlo Gilistro, dopo la manifestazione promossa dai cittadini di Priolo, torna a chiedere in Ars interventi efficaci contro i continui episodi di molestie olfattive che da tempo interessano il territorio. Come ha spiegato in Aula, parlando della protesta dei cittadini, “è fondamentale che la politica ascolti la loro voce. Meritano risposte concrete, in relazione ad una problematica che incide sulla qualità della vita delle famiglie e sulla percezione di sicurezza ambientale“, ha dichiarato Gilistro. “Un ascolto che non sia però strumentale perchè i siracusani non possono essere presi in giro”, precisa Gilistro

“Nessuna demonizzazione dell’industria o delle raffinerie, che continuano a svolgere un ruolo importante per l’economia e l’occupazione del territorio. Al contrario, credo sia interesse di tutte le parti l’adozione puntuale delle migliori tecnologie oggi disponibili per prevenire e ridurre al minimo il ripetersi di queste molestie olfattive. E soprattutto comprenderne l’origine, la fonte. Con tutti i dati disponibili oggi, difficile pensare che non si possa capire cosa sia alla base di questi fenomeni. Il M5s – ricorda Gilistro – aveva già affrontato il problema nella passata legislatura ma la soluzione proposta è stata bloccata dalla mancanza di un decreto attuativo“.

Per Gilistro, il tema va affrontato oggi con equilibrio e responsabilità. “Salute e lavoro non possono e non devono essere oggetto di contrapposizione. Fortunatamente, questo principio è sempre più condiviso. La tutela dell’ambiente e della salute pubblica può e deve procedere di pari passo con la salvaguardia dei livelli occupazionali“.

Gilistro richiama quindi la necessità di accelerare il percorso verso una transizione sostenibile del polo industriale. “È questa la direzione che stiamo sostenendo anche a livello nazionale. La transizione ecologica e industriale rappresenta la chiave per superare progressivamente gli impatti ambientali che ancora gravano sui territori, investendo in innovazione, tecnologie avanzate e processi produttivi sempre più compatibili con la tutela della salute dei cittadini. Abbiamo il dovere di accompagnare questo percorso“, conclude Gilistro.