Miasmi nel polo industriale di Siracusa, Cgil, Cisl e Uil: “Basta attese, servono interventi immediati e un tavolo permanente”

Un nuovo tavolo tecnico permanente, un piano straordinario di monitoraggio ambientale e sanitario e interventi immediati sugli impianti del polo industriale. Sono le richieste avanzate da CGIL, CISL e UIL di Siracusa, che tornano a intervenire sull’emergenza dei miasmi che da settimane interessa Priolo, Melilli, Augusta e parte del capoluogo, definendo la situazione “non più tollerabile”.

A firmare il documento unitario sono i segretari generali provinciali Franco Nardi (CGIL), Giovanni Migliore (CISL) e Ninetta Siragusa (UIL), che esprimono “forte preoccupazione per la perdurante emergenza dei miasmi industriali“, ritenendo che il fenomeno stia compromettendo la qualità della vita e del lavoro, mettendo a rischio la salute dei cittadini e gravando sull’intero tessuto sociale dell’area industriale.

“Non siamo più disposti ad assistere all’inazione delle istituzioni e delle imprese – affermano i tre segretari –. Occorrono risposte immediate, concrete e misurabili“.

Per le organizzazioni sindacali è necessario aprire subito un tavolo tecnico stabile che coinvolga Prefettura, Regione Siciliana, i Comuni dell’area industriale, Arpa, Asp, le aziende del polo petrolchimico e le parti sociali, con l’obiettivo di individuare e condividere le misure da adottare per affrontare il problema.

Accanto al confronto istituzionale le tre sigle sindacali chiedono l’avvio urgente di un piano straordinario di monitoraggio ambientale e sanitario indipendente. Tra le proposte figurano l’installazione di centraline fisse e mobili per il rilevamento degli inquinanti, il biomonitoraggio della popolazione maggiormente esposta e la pubblicazione settimanale dei dati raccolti, così da garantire trasparenza e informazione costante ai cittadini.

I sindacati ritengono inoltre indispensabile che le aziende intervengano direttamente sulle possibili fonti emissive attraverso un programma di manutenzione straordinaria degli impianti, l’adozione delle migliori tecnologie disponibili e un piano di investimenti con tempi certi, finalizzato alla riduzione delle emissioni odorigene.

Grande attenzione viene riservata anche ai lavoratori del polo industriale. Le tre organizzazioni chiedono infatti precise garanzie occupazionali durante le eventuali fasi di adeguamento degli impianti, oltre all’attivazione di percorsi di tutela della salute, controlli sanitari periodici e alla condivisione, in forma anonima e trasparente, dei dati epidemiologici relativi al territorio.

Tra le richieste figura anche l’istituzione di un fondo straordinario regionale e nazionale destinato ai primi interventi di bonifica locale, alle misure di mitigazione ambientale e al sostegno delle famiglie maggiormente esposte ai disagi provocati dalle emissioni.

Per CGIL, CISL e UIL non è più sufficiente limitarsi alle dichiarazioni di principio. “Riteniamo insufficiente la retorica – concludono i segretari provinciali –. Servono impegni scritti, cronoprogrammi precisi e controlli effettivi. Le imprese devono assumersi le proprie responsabilità tecniche ed economiche, mentre le istituzioni devono esercitare pienamente i propri poteri di controllo e di tutela della salute pubblica“.