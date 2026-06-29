Miasmi nel polo industriale di Siracusa, UGL Chimici: “Servono risposte certe, investimenti e una transizione sostenibile”

La questione dei miasmi che da settimane interessa l’area industriale siracusana continua ad alimentare il confronto tra istituzioni, imprese e parti sociali. Dopo la riunione della Commissione Territorio e Ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana, svoltasi il 26 giugno a Melilli, interviene anche la Segreteria nazionale di UGL Chimici insieme alla struttura territoriale di Siracusa, chiedendo risposte concrete e un percorso condiviso capace di coniugare tutela della salute, difesa dell’occupazione e sostenibilità ambientale.

Alla seduta hanno partecipato, per l’organizzazione sindacale, Andrea Alario, componente della Segreteria nazionale UGL Chimici e coordinatore nazionale del settore Energia-Petrolio, Antonio Galioto, segretario UGL Siracusa, e Peppino Furcio della segreteria territoriale UGL Chimici.

Secondo il sindacato, il confronto istituzionale ha confermato come il fenomeno delle molestie olfattive non possa più essere considerato un episodio occasionale. I cittadini di Priolo, Melilli, Augusta e Siracusa, così come i lavoratori del polo petrolchimico, chiedono di conoscere con certezza l’origine delle emissioni che continuano a interessare il territorio.

“La nostra posizione è chiara – afferma Andrea Alario –: va tutelata la salute dei cittadini, dei lavoratori e di tutte le comunità interessate. È grave che nel 2026 si continuino a registrare fenomeni odorigeni ricorrenti senza che i rilievi riescano a individuare con certezza la provenienza delle sostanze rilevate. Non basta sapere che nell’aria sono presenti idrogeno solforato, benzene o altri composti chimici: occorre capire da dove arrivano, perché si generano e quali interventi siano necessari per eliminarli o ridurli“.

UGL Chimici ritiene inoltre indispensabile che i sindaci dei comuni interessati, chiamati a tutelare la salute pubblica, possano ricevere dagli enti competenti informazioni puntuali e tempestive da trasferire alle rispettive comunità.”La trasparenza del dato – sottolinea il sindacato – non è sufficiente se non viene accompagnata dalla capacità di individuare responsabilità, fonti emissive e soluzioni operative“.

Allo stesso tempo, la federazione respinge qualsiasi contrapposizione tra ambiente e industria, ribadendo il ruolo strategico che il polo industriale continua a svolgere sotto il profilo economico e occupazionale. “Nessuna demonizzazione delle raffinerie e dell’industria – prosegue Alario –. Rappresentano ancora oggi un presidio fondamentale per l’economia e il lavoro del territorio. Proprio per questo devono essere accompagnate da investimenti significativi, dall’ammodernamento degli impianti, dall’adozione delle migliori tecnologie disponibili e da sistemi di monitoraggio sempre più efficaci“.

Sulla stessa linea anche il segretario provinciale Antonio Galioto. “Il territorio non chiede slogan, ma verità, ascolto e interventi concreti. Le comunità hanno diritto di sapere cosa respirano e i lavoratori devono poter svolgere la propria attività in condizioni di piena sicurezza. Difendere l’industria significa pretendere standard sempre più elevati di responsabilità ambientale, prevenzione e controllo“.

Nel corso del confronto è emersa anche la necessità di superare alcuni ritardi amministrativi e normativi che, secondo il sindacato, stanno rallentando l’attuazione di strumenti già individuati per il contenimento delle emissioni odorigene.

Per UGL Chimici, infatti, non è più accettabile che interventi utili alla prevenzione e al controllo restino bloccati per l’assenza di provvedimenti attuativi. Anche Peppino Furcio richiama la necessità di mantenere un equilibrio tra tutela dell’occupazione e salvaguardia dell’ambiente.

“I lavoratori non chiedono contrapposizioni ideologiche, ma sicurezza, investimenti, chiarezza e prospettive. La difesa dell’occupazione passa anche dalla capacità di garantire luoghi di lavoro sicuri, controlli efficaci e processi produttivi sempre più moderni. Lavoro e salute devono camminare insieme, non essere messi uno contro l’altra“.

Per il sindacato la strada da seguire è quella di una transizione industriale governata e sostenibile, fondata su innovazione tecnologica, prevenzione e investimenti. “Servono investimenti importanti sugli impianti, sui sistemi di monitoraggio, sui processi produttivi e sull’innovazione – conclude Andrea Alario –. Arpa e tutti gli enti competenti devono essere messi nelle condizioni di fornire risposte complete e non soltanto dati parziali. La comunità ha bisogno di sapere, i lavoratori devono essere tutelati e il territorio necessita di una prospettiva industriale credibile“.

UGL Chimici auspica infine che il confronto avviato a Melilli rappresenti l’inizio di un percorso permanente tra istituzioni, imprese e parti sociali, con responsabilità definite, tempi certi e verifiche periodiche sull’attuazione degli interventi, affinché il futuro del polo industriale siracusano possa continuare a coniugare sviluppo economico, tutela ambientale e salvaguardia dei livelli occupazionali.