Miasmi nel Siracusano, AVS: “Basta scaricabarile, si accertino le responsabilità e si tuteli la salute dei cittadini”

La persistente presenza di odori molesti provenienti dall’area industriale continua a suscitare preoccupazione nei comuni del Siracusano. A intervenire sulla vicenda sono Salvo La Delfa, coportavoce provinciale di Europa Verde Siracusa – Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), e Seby Zappulla, segretario provinciale di Sinistra Italiana – AVS.

Secondo i rappresentanti dell’alleanza ecologista e progressista, da giorni cittadini di Melilli, Priolo, Siracusa e Augusta stanno segnalando la presenza di esalazioni di origine industriale che renderebbero l’aria difficilmente respirabile. Una situazione che, dopo le prime segnalazioni sui media locali, ha assunto una rilevanza sempre più ampia fino a raggiungere l’attenzione regionale.

AVS evidenzia come, nel dibattito sviluppatosi nelle ultime ore, si sia assistito a un confronto tra amministratori locali che rischia di distogliere l’attenzione dal problema principale. Tra richieste di fermo degli impianti industriali e richiami alle responsabilità degli enti preposti ai controlli, restano infatti al centro della vicenda i cittadini che continuano a convivere con il disagio e che attendono risposte chiare sull’origine delle emissioni.

“Ci chiediamo se qualcuno sarà chiamato a rispondere dei danni causati”, affermano La Delfa e Zappulla, ricordando precedenti episodi che hanno interessato il polo industriale siracusano, tra cui l’incendio alla Ecomac dello scorso anno, che per giorni ha destato forte preoccupazione nella popolazione.

Per questo motivo AVS annuncia il proprio sostegno alle iniziative di mobilitazione promosse a Priolo e ad eventuali manifestazioni che dovessero essere organizzate negli altri comuni della provincia. L’obiettivo dichiarato è riaffermare il principio secondo cui il diritto al lavoro deve procedere di pari passo con il diritto alla salute e alla tutela dell’ambiente.

Nel documento, i rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra chiedono inoltre un rafforzamento dell’Arpa, sia a livello regionale che provinciale, attraverso maggiori risorse umane e tecnologiche. Una richiesta che nasce dalla convinzione che il sistema di monitoraggio ambientale debba essere potenziato per garantire controlli più efficaci e tempestivi.

Tra le proposte avanzate figurano anche il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) rilasciate alle aziende del polo petrolchimico e una maggiore partecipazione dei comitati civici e delle associazioni ambientaliste alle conferenze dei servizi, affinché possano contribuire ai processi decisionali che riguardano il territorio.

Infine, AVS sollecita la Regione Siciliana ad accelerare la redazione del nuovo Piano regionale per la tutela della qualità dell’aria, auspicando il reinserimento delle misure innovative che erano state successivamente eliminate dopo i ricorsi presentati da alcune aziende del settore industriale.

Per La Delfa e Zappulla, la vicenda dei miasmi rappresenta un’emergenza che non può essere affrontata con divisioni o polemiche istituzionali, ma richiede una risposta unitaria e concreta a tutela delle comunità locali e del territorio.