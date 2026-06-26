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IV commissione

Miasmi nel Siracusano, Savarino partecipa al tavolo dalla commissione Ambiente dell’Ars

"Massima attenzione da parte della Regione, tutela salute dei cittadini prioritaria"

"Massima attenzione da parte della Regione, tutela salute dei cittadini prioritaria"

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“Stiamo seguendo con particolare attenzione la situazione legata all’area del petrolchimico, tra Siracusa, Melilli, Priolo e Augusta. La tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente rappresenta una priorità assoluta del governo regionale. Per questo mi sono impegnata a lavorare affinché possano essere reperite le risorse necessarie per finanziare il potenziamento di Arpa Siracusa e il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio non invasivi”. Lo ha detto l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, che ha partecipato al tavolo convocato dalla commissione Ambiente, territorio e mobilità dell’Ars, al palazzo comunale di Melilli, sulla questione ambientale dei miasmi nel polo industriale siracusano. Erano presenti i deputati regionali della provincia di Siracusa, i dirigenti di Arpa Sicilia, i sindaci dei Comuni Aerca (Area ad elevato rischio di crisi ambientale) del Libero Consorzio di Siracusa e altri rappresentanti istituzionali.

Tra le proposte emerse, anche l’istituzione di un tavolo tecnico permanente con il compito di approfondire gli studi ambientali, coordinare le attività di controllo e verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali (Aia) che disciplinano l’esercizio degli impianti industriali, fissando limiti emissivi e obblighi di tutela ambientale.

L’assessore Savarino, inoltre, ha evidenziato come la nuova control room di Arpa Sicilia consentirà, con un sistema più avanzato, la raccolta e analisi dei dati ambientali, garantendo un monitoraggio costante e puntuale anche del territorio siracusano. Infine, ha assicurato che la Regione continuerà a seguire l’evolversi della situazione in maniera costante, garantendo trasparenza e rigore istituzionale, mettendo in campo ogni azione necessaria per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica.


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