Miasmi nel Siracusano, Savarino partecipa al tavolo dalla commissione Ambiente dell’Ars

“Stiamo seguendo con particolare attenzione la situazione legata all’area del petrolchimico, tra Siracusa, Melilli, Priolo e Augusta. La tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente rappresenta una priorità assoluta del governo regionale. Per questo mi sono impegnata a lavorare affinché possano essere reperite le risorse necessarie per finanziare il potenziamento di Arpa Siracusa e il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio non invasivi”. Lo ha detto l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, che ha partecipato al tavolo convocato dalla commissione Ambiente, territorio e mobilità dell’Ars, al palazzo comunale di Melilli, sulla questione ambientale dei miasmi nel polo industriale siracusano. Erano presenti i deputati regionali della provincia di Siracusa, i dirigenti di Arpa Sicilia, i sindaci dei Comuni Aerca (Area ad elevato rischio di crisi ambientale) del Libero Consorzio di Siracusa e altri rappresentanti istituzionali.

Tra le proposte emerse, anche l’istituzione di un tavolo tecnico permanente con il compito di approfondire gli studi ambientali, coordinare le attività di controllo e verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali (Aia) che disciplinano l’esercizio degli impianti industriali, fissando limiti emissivi e obblighi di tutela ambientale.

L’assessore Savarino, inoltre, ha evidenziato come la nuova control room di Arpa Sicilia consentirà, con un sistema più avanzato, la raccolta e analisi dei dati ambientali, garantendo un monitoraggio costante e puntuale anche del territorio siracusano. Infine, ha assicurato che la Regione continuerà a seguire l’evolversi della situazione in maniera costante, garantendo trasparenza e rigore istituzionale, mettendo in campo ogni azione necessaria per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica.