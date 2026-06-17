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Ambiente

Miasmi nel Siracusano, Schifani: “Arpa sul posto da giorni, lavoriamo in stretto contatto con tutte le autorità per tutelare la salute dei cittadini”

"I cittadini che da anni convivono con questo carico ambientale meritano risposte concrete e tempestive"

Sopralluogo di Schifani a Siracusa

"I cittadini che da anni convivono con questo carico ambientale meritano risposte concrete e tempestive"

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«Seguo personalmente e con grande attenzione quanto sta accadendo nel territorio del polo petrolchimico siracusano. Sono in contatto costante con il direttore dell’Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino, che è presente sul posto da giorni per condurre tutte le verifiche tecniche necessarie e valutare ogni profilo di rischio per la salute dei cittadini». Lo dice il presidente della Regione Renato Schifani, in merito alla situazione ambientale che interessa Priolo e gli altri Comuni dell’area industriale della provincia di Siracusa.

«Stiamo lavorando in stretto raccordo con le amministrazioni locali – aggiunge il presidente – ed entro questa sera riceverò da Arpa una relazione completa sulle attività svolte e sui risultati dei monitoraggi effettuati. Domani si terrà una riunione in Prefettura per definire, insieme a tutte le autorità competenti, le misure da adottare nell’immediato. I cittadini che da anni convivono con questo carico ambientale meritano risposte concrete e tempestive. Voglio che sappiano che il mio governo è al loro fianco e che metteremo in campo ogni intervento necessario per tutelarne la salute e garantire condizioni di vita migliori».


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