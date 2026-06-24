Miasmi nell’area industriale, Pippo Gianni: “Situazione mai vista in 50 anni. Bisogna individuare la fonte e fermare il problema”

“In cinquant’anni di convivenza con la zona industriale abbiamo sopportato odori e disagi, ma una situazione come quella vissuta negli ultimi giorni non si era mai verificata”. È netto il giudizio del sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, intervenuto sulla vicenda dei forti miasmi che da giorni interessano Priolo, Melilli, Augusta, Siracusa e altri centri della provincia.

Il primo cittadino spiega di avere immediatamente segnalato la situazione alle autorità competenti, scrivendo al prefetto, alla Procura della Repubblica, all’assessorato regionale al Territorio e Ambiente e al Ministero dell’Ambiente.

“La puzza è stata violenta, continua, presente 24 ore su 24. Non era mai accaduto prima. Per questo abbiamo ritenuto necessario sollevare il problema nelle sedi opportune”, afferma Gianni – Bambini e anziani i più esposti”

Particolare preoccupazione viene espressa per le possibili conseguenze sulla salute pubblica.

“Parliamo di un disagio che ha provocato fastidi a tutta la popolazione, ma soprattutto ai bambini e agli anziani, che sono le categorie più vulnerabili. Gli adulti in qualche modo riescono a difendersi, loro no”.

Gianni ha inoltre accolto con favore l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Siracusa: “La Procura sta facendo il proprio lavoro ed è giusto che verifichi quanto sta accadendo. Quando si parla di salute pubblica non si può abbassare la guardia”.

Il Prefetto e il tavolo tecnico

Il sindaco di Priolo ha ringraziato il prefetto di Siracusa per l’attenzione mostrata sulla vicenda: “L’Arpa ci dice quali sostanze vengono rilevate nell’aria, ma non individua con certezza da dove provengano. Il prefetto ha compreso immediatamente il problema e ha istituito un gruppo tecnico con Arpa, Asp, Vigili del Fuoco e altri enti per individuare l’origine di questi miasmi”.

L’obiettivo, secondo Gianni, deve essere quello di risalire con precisione alla fonte delle emissioni: “Non voglio chiudere gli impianti, ma capire da dove arriva il problema”

Il sindaco respinge qualsiasi interpretazione che possa far pensare a una battaglia contro il polo petrolchimico: “Non cerco lo scontro con nessuno e non voglio chiudere la zona industriale. Voglio però tutelare i cittadini. Dobbiamo capire da dove arriva questo fenomeno e intervenire in modo concreto”.

Tra le proposte avanzate dal primo cittadino c’è quella di verificare progressivamente il funzionamento degli impianti industriali.

“Ho suggerito di fermare e riavviare gli impianti uno alla volta per individuare l’origine del problema. Tutti protestano, ma servono anche proposte operative per arrivare a una soluzione”.

Commissione Ars e polemiche politiche

Venerdì si terrà la riunione della Commissione Territorio e Ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana, convocata dal presidente Giuseppe Carta.

Gianni sottolinea però che il tema deve essere affrontato senza strumentalizzazioni: “Questa vicenda è troppo seria per diventare terreno di scontro politico. Qui si parla della salute delle persone. Serve collaborazione tra istituzioni, enti di controllo e aziende”.

Il sindaco ricorda inoltre di avere tentato già otto anni fa di riunire tutti i sindaci dell’area industriale per costruire una strategia comune: “Ho sempre sostenuto che i sei comuni dell’area ad elevato rischio ambientale dovessero fare squadra. Oggi più che mai serve un’azione condivisa per affrontare problemi che riguardano tutti”.

In attesa degli esiti delle indagini e delle verifiche tecniche, Gianni ribadisce la necessità di arrivare rapidamente a risposte concrete: “Dobbiamo sapere chi, come e perché sta causando questi miasmi. Solo così potremo intervenire e risolvere definitivamente il problema”