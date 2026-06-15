Miasmi nell’area industriale siracusana, Gennuso (FI): “I cittadini meritano verità, trasparenza e tutela della salute”

“Seguo con grande attenzione la vicenda dei miasmi che da settimane interessa l’area industriale siracusana e le comunità di Priolo Gargallo, Melilli, Augusta e dei territori limitrofi”. Così il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso.

“Ho avuto modo di confrontarmi con rappresentanti del territorio e con numerosi cittadini che continuano a convivere con una situazione che genera disagio, paura e forte apprensione. Non possiamo considerare normale che intere famiglie siano costrette a vivere nell’incertezza, chiedendosi ogni giorno quale sia l’origine delle emissioni che vengono avvertite sul territorio.

È necessario che venga fatta piena luce sulle cause di questi fenomeni e che si accertino rapidamente eventuali responsabilità. I cittadini hanno il diritto di conoscere la verità e di ricevere informazioni chiare, puntuali e trasparenti da parte di tutti gli enti competenti”, prosegue.

“La convocazione della Commissione Territorio e Ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana conferma la rilevanza della questione e la necessità di un approfondimento istituzionale serio e rigoroso. È fondamentale che ogni verifica venga condotta con la massima attenzione e nel più breve tempo possibile. La tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della qualità della vita deve rappresentare una priorità assoluta. Le comunità ricadenti nell’area AERCA convivono da decenni con il peso della presenza industriale e meritano oggi risposte concrete, controlli efficaci e la certezza che ogni attività produttiva si svolga nel pieno rispetto delle norme ambientali e della sicurezza dei cittadini. Continuerò a seguire personalmente l’evolversi della situazione, collaborando con tutte le istituzioni coinvolte affinché non venga lasciato nulla di intentato. Le comunità dell’area industriale siracusana non possono essere lasciate sole. Le persone vengono prima di tutto. Ed è alle persone che dobbiamo garantire serenità, tutela e rispetto”, conclude.