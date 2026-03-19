Miasmi dalla zona industriale, i sindaci: “Arpa intervenga per dare risposte a istituzioni e cittadini”

“Vogliamo denunciare i miasmi che hanno interessato i territori di Floridia e Solarino tra la serata di martedì e continuano a essere presenti anche nella giornata odierna. È inconcepibile continuare a subire disagi senza avere una spiegazione dagli enti preposti al controllo dell’aria”.

A dichiararlo sono Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, il sindaco di Siracusa Francesco Italia e quello di Floridia Marco Carianni, in considerazione delle numerose segnalazioni da cittadini del capoluogo di provincia e degli altri due comuni della sulle condizioni atmosferiche e il cattivo odore dell’aria nei due territori che rientrano nell’AERCA, l’area ad elevato rischio di crisi ambientale, insieme con di Augusta, Melilli e Priolo Gargallo. Una situazione che si è verificata già ieri e che si è ripetuta anche questa notte.

“La qualità dell’aria deve essere monitorata e le risultanze devono essere prontamente comunicate alle istituzioni e ai cittadini che vivono nel territorio – aggiungono i sindaci -. Solo con questo tipo di sinergia sarà possibile dare risposte chiare e concrete. Invitiamo Arpa e gli organi competenti a rassicurare i residenti che, senza preavviso, si trovano costretti a subire gli effetti delle esalazioni provenienti dalla Zona Industriale. Per questo chiediamo altresì il ripristino del sistema con cui, fino a due anni fa, si fornivano comunicazioni ai sindaci su eventuali interventi o problematiche. Un’informazione continua e puntuale può e deve fare la differenza nel nostro territorio”.