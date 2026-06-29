Michael Jordan torna a Siracusa: il super yacht M’Brace di nuovo nel Porto Grande

A distanza di un anno esatto dal suo primo approdo, il super yacht M’Brace è tornato a dominare il panorama del Porto Grande di Siracusa. Da questa mattina l’imbarcazione riconducibile alla leggenda dell’NBA Michael Jordan fa nuovamente bella mostra di sé nell’area del molo Zanagora, attirando l’attenzione di curiosi, turisti e appassionati di nautica.

Per il momento, però, nessun avvistamento pubblico dell’ex fuoriclasse dei Chicago Bulls in città. Se lo scorso anno la presenza di Jordan a Siracusa aveva inevitabilmente acceso l’entusiasmo dei fan, anche questa volta il sei volte campione NBA sembra voler mantenere il massimo riserbo durante la sua permanenza in Sicilia.

La presenza dell’ex cestista sull’Isola era comunque già nota. Nei giorni scorsi Jordan è stato infatti avvistato a Taormina, dove ha trascorso alcune ore passeggiando lungo Corso Umberto dopo aver raggiunto la Perla dello Ionio a bordo del M’Brace. Successivamente lo yacht ha lasciato le acque taorminesi per proseguire la navigazione lungo la costa siciliana, fino all’approdo odierno nel Porto Grande di Siracusa.

Il M’Brace, lungo circa 75 metri e tra gli yacht più esclusivi che ogni estate incrociano nel Mediterraneo, non passa certo inosservato. Già l’estate scorsa la sua presenza nel porto siracusano aveva richiamato l’attenzione di cittadini e visitatori, diventando uno dei protagonisti del waterfront cittadino.

Resta ora da capire se Michael Jordan deciderà di concedersi una passeggiata tra i vicoli di Ortigia o se, come accaduto in altre tappe del suo tour siciliano, preferirà vivere la vacanza lontano dai riflettori. Per il momento, l’unica certezza è che il suo iconico yacht è tornato a impreziosire il panorama del Porto Grande, regalando ancora una volta a Siracusa un ospite d’eccezione.