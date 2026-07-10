Micro-interruzioni elettriche nella notte: possibili disagi nella distribuzione idrica a Siracusa

Aretusacque informa che, nella notte tra il 9 e il 10 luglio, tra le ore 23:00 e le ore 04:00, si sono verificate numerose micro-interruzioni dell’energia elettrica che hanno interessato l’intero territorio comunale di Siracusa.

Le ripetute discontinuità nell’alimentazione elettrica hanno provocato l’arresto temporaneo di diversi impianti strategici del sistema idrico, con particolare impatto sull’impianto di sollevamento di San Nicola e sulle infrastrutture di adduzione di Dammusi.

A seguito delle sollecitazioni generate dai continui sbalzi di pressione e dai cosiddetti colpi d’ariete verificatisi durante i ripristini dell’energia elettrica, si sono registrate tre significative perdite lungo le condotte di adduzione di Dammusi. Contestualmente, i fermi di pompaggio e le dispersioni conseguenti hanno determinato una sensibile riduzione dei livelli di accumulo nei serbatoi cittadini.

L’insieme di tali criticità ha causato un temporaneo squilibrio del sistema di adduzione e accumulo idrico, con possibili ripercussioni sulla regolarità della distribuzione nel corso della giornata odierna. In alcune aree della città potrebbero pertanto verificarsi riduzioni di pressione o temporanee carenze nell’erogazione dell’acqua, anche nelle zone di Borgata, Ortigia, Plemmirio, Capo Murro di Porco, comprese le aree di zona alta e centrale servite dai serbatoi di Bufalaro Alto e Bufalaro Basso.

I tecnici di Aretusacque sono già intervenuti e sono attualmente impegnati nelle attività di riparazione delle perdite e nel ripristino della piena efficienza delle infrastrutture interessate. Seguiranno aggiornamenti nel corso della giornata.

L’azienda si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi arrecati e ringrazia l’utenza per la collaborazione e la comprensione.