Miglior calciatore della Serie C, sono 10 gli azzurri candidati

Prosegue il C Gold Award, il sondaggio nazionale che premia il miglior calciatore della Serie C, con il voto dei tifosi. Dopo la chiusura delle votazioni per i Gironi A e B, è ora il turno del Girone C. I sostenitori sono chiamati a votare i calciatori selezionati dalla stampa sportiva, contribuendo a determinare i finalisti che si contenderanno il titolo di miglior calciatore della Lega Pro 2025.

La stampa sportiva ha scelto 10 calciatori per ogni squadra, selezionando i migliori talenti sulla base delle performance stagionali e del percorso complessivo di ciascun atleta. Per il Siracusa, i 10 candidati sono: Bryan Bonucci, Portiere, Damiano Cancellieri, Difensore, Etienne Marius Catena, Difensore, Christian Bonacchi, Difensore, Giulio Frisenna, Centrocampista, Vittorio Parigini, Centrocampista, Maiko Candiano, Centrocampista, Juan Ignacio Molina, Attaccante, Nicola Valente, Attaccante, Sebastiano Vlad Di Paolo, Attaccante

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I tifosi possono esprimere la loro preferenza per i calciatori azzurri attraverso il sito ufficiale del C Gold Award 2025 https://affidabile.org/c-gold-award/

Il sondaggio è aperto fino al 9 dicembre 2025.

I primi 10 classificati del Girone C accederanno alla fase finale del sondaggio, dove si confronteranno con i 20 migliori calciatori dei Gironi A e B. A gennaio 2026, sarà annunciato il vincitore assoluto.

Con 2.745 preferenze complessive, il sondaggio per i Gironi A e B ha definito i 20 calciatori che accederanno alla fase finale. Nel Girone A, l’Aurora Pro Patria ha dominato la scena, con tutti i suoi candidati classificati nelle prime 10 posizioni. Nel Girone B, invece, è stato Elia Tantalocchi, portiere del Campobasso, a prevalere, conquistando il primo posto, seguito da Matteo Motti e Joshua Tenkorang, rispettivamente attaccante e centrocampista del Ravenna.

Il C Gold Award è un’iniziativa nazionale che celebra il talento e la professionalità dei calciatori della Serie C, riconoscendo le eccellenze in ogni girone. Ogni anno, tifosi e giornalisti partecipano a un sondaggio per selezionare i migliori calciatori, con l’obiettivo di premiare il più meritevole. I finalisti di questa edizione si sfideranno per il titolo di miglior calciatore della Lega Pro, con il vincitore che verrà annunciato a gennaio 2026.