Migliori Bar d’Italia secondo Gambero Rosso: 4 in Sicilia, uno in provincia di Siracusa

Anche quest’anno il Caffè Sicilia di Noto è stato inserito tra i migliori Bar d’Italia da Gambero Rosso, ottenendo il massimo dei voti: Tre Tazzine e Tre Chicchi. Il Caffè Sicilia è uno dei 4 bar del’isola che hanno ottenuto il massimo anche Morettino Lab, Sciampagna e Antico Caffè Spinnato di Palermo.

In totale 1.100 i bar recensiti, con 107 nuovi ingressi nella guida presentata oggi a Milano, giunta alla sua 26ma edizione.

Il premio Bar dell’Anno è andato a Mamm pane, vino e cucina di Udine.