Migliori Bar d’Italia, sono 15 i locali siracusani nella guida di Gambero Rosso

Attualità · Edizione 2027

Sono 15 i bar della provincia di Siracusa inseriti nella guida “I Migliori Bar d’Italia 2027” del Gambero Rosso. A guidare la pattuglia siracusana è il Caffè Sicilia di Noto, che conquista le Tre Tazzine, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida.

Un risultato che colloca lo storico locale di corso Vittorio Emanuele tra le insegne di maggiore eccellenza della nuova edizione, presentata a Milano e realizzata in collaborazione con illycaffè. Per il Caffè Sicilia, però, quest’anno è arrivato anche un secondo riconoscimento, legato alla storia del locale e al suo ruolo nel panorama della caffetteria italiana.

La redazione del Gambero Rosso ha infatti inserito il Caffè Sicilia tra le sei insegne alle quali è stato assegnato il nuovo premio speciale “40 anni Gambero Rosso”, dedicato ai “Bar che hanno fatto la storia”. Il riconoscimento guarda alle realtà che hanno lasciato un segno nell’evoluzione del settore attraverso creatività, innovazione e diffusione della cultura del caffè.

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Sono otto, invece, i locali della provincia che hanno ottenuto Due Tazzine. A Siracusa figurano Bar Tunisi, Brancato, Rizzo, Insolitò Caffè, Bar Ciccio 1956 e Nuova Dolceria. A Palazzolo Acreide sono presenti Corsino 1868 e Pasticceria Capirce.

Altri sei locali hanno conquistato Una Tazzina: Caffè Premier di Augusta, Gran Caffè del Duomo di Siracusa, Caffè Costanzo di Noto, Pasticceria Navarria di Lentini, Bar Ariete di Floridia e Pasticceria Fratelli Dugo di Pachino.

Complessivamente sono quindi 15 le insegne della provincia di Siracusa presenti nella nuova guida, distribuite tra Noto, Siracusa, Palazzolo Acreide, Augusta, Lentini, Floridia e Pachino.

Quella del 2027 è la ventisettesima edizione della guida, che quest’anno seleziona 912 insegne italiane, comprese 140 novità. Cambia anche il sistema di valutazione: non vengono più utilizzati separatamente Chicchi e Tazzine, ma un unico simbolo, la Tazzina, che valuta la qualità complessiva del locale su una scala da uno a tre.