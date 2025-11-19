Migliori Pasticcerie d’Italia, il Caffè Sicilia di Noto tra le prime 10

Settimo posto e dodicesimo anno consecutivo di Tre Torte, massimo riconoscimento di Gambero Rosso nella Guida Pasticceri e Pasticcerie 2026, e una proposta che è ormai diventata filosofia: è il Caffè Sicilia di Corrado e Francesco Assenza a Noto, che ha confermato il punteggio di 93 punti (su 100) risultando tra i 650 indirizzo inseriti in guida.

Caffè Sicilia che rappresenta appunto la Sicilia assieme alla pasticceria Sciampagnia di Palermo e la Pasticceria Palazzolo di Cinisi.