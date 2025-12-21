Migranti, 166 persone soccorse dalla Guardia costiera di Siracusa

Una motovedetta della Capitaneria di Porto di Siracusa ha intercettato un barcone in difficoltà a diverse decine di miglia dalla costa, operando in condizioni meteomarine avverse. Dopo un intervento durato diverse ore, tutte le persone a bordo sono state trasbordate in sicurezza e condotte al porto di Augusta, indicato come scalo sicuro.

L’arrivo nella rada di Augusta è avvenuto nella mattinata di venerdì scorso, con l’avvio delle procedure di identificazione.

I migranti, di varie nazionalità, sono apparsi in buone condizioni di salute; tra loro anche un bambino. In corso accertamenti per ricostruire la rotta seguita e individuare eventuali scafisti.