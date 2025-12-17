Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica arriva a Siracusa: le tappe, gli orari, i percorsi e i tedofori

Oggi nella zona sud della provincia con gran finale a Siracusa, poi domani nella zona nord della provincia. Tutto pronto nelle città che ospiteranno oggi e domani il passaggio della fiamma olimpica, in viaggio per l’Italia – dopo che il fuoco è stato acceso come da tradizione ad Atene – prima di arrivare al braciere di Milano Cortina per dare il via ai giochi olimpici 2026.

Oggi la 12^ tappa, che arriva da Licata, Gela e Ragusa per poi fare tappa a Noto, Avola e Siracusa. Questi i tre comuni inseriti come segmenti di tappa, vale a dire con i tedofori che attraverseranno le vie più importanti con la torcia in mano. A Noto la tappa prenderà il via alle 15:48 dalla statua di San Corrado in zona Villa comunale per poi concludersi alle 16:33. Ad Avola, dove tra i tedofori ci sarà anche il campione olimpico Luigi Busà, start alle 16:47 e conclusione alle 17:22. Poi la tappa a Siracusa, con partenza alle 18:18 e arrivo alle 19:30, con celebrazioni finali incluse dopo aver attraversato buona parte del centro e del cuore di Ortigia.

Attenzione: durante la giornata, la Fiamma – accompagnata da un convoglio separato rispetto a quello principale – attraverserà alcuni luoghi di grande valore culturale e paesaggistico: Caltagirone, rinomata per le sue ceramiche artistiche e la celebre Scalinata di Santa Maria del Monte; Marzamemi, antico borgo marinaro ricco di fascino; il Val di Noto, territorio simbolo del barocco siciliano riconosciuto dall’UNESCO; Portopalo, località marittima amata per le sue acque limpide e i suoi paesaggi naturali, e Ortigia, l’isola storica di Siracusa, un luogo unico dove mito, storia e mare si intrecciano.

Domani, invece, la 13^ tappa. I segmenti previsti sono Priolo Gargallo, Augusta, Carlentini e Lentini, con la fiamma che poi proseguirà verso Catania. Gli orari: Priolo Gargallo: ore 10:10, Augusta: ore 12:10, Carlentini/Lentini: 15:00, Catania: ore 19:30.