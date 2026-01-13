Milleproroghe, Cannata (FdI): “Sanità e sicurezza non si fermano. Avanti con procedure rapide”

Relatore del decreto Milleproroghe in Parlamento, l’on. Luca Cannata è intervenuto sui temi della sanità e della sicurezza con particolare riferimento alla provincia di Siracusa, evidenziando le principali misure contenute nel provvedimento.

“Il decreto Milleproroghe è uno strumento per evitare che servizi essenziali si fermino mentre si lavora alle riforme strutturali”, ha dichiarato Cannata. Sul fronte sanitario, Cannata ha evidenziato l’importanza delle misure che garantiscono la continuità dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso, evitando vuoti di organico e turni scoperti. Ha inoltre ribadito che “nel Milleproroghe vi è una particolare attenzione dedicata al nuovo ospedale di Siracusa, per il quale il decreto prevede la proroga del commissario straordinario – ha spiegato – La figura del commissario consente procedure accelerate, meno burocrazia e responsabilità chiare. La proroga serve a non interrompere un percorso che punta alla massima velocità possibile nella realizzazione dell’opera”.

Ampio spazio anche al tema della sicurezza. “Negli ultimi anni – ha sottolineato Cannata – il Governo ha già assunto oltre 42.500 unità tra forze dell’ordine e comparto sicurezza. Con il Milleproroghe interveniamo per non perdere assunzioni già autorizzate, prorogando le facoltà assunzionali e la validità delle graduatorie. Sono misure concrete che rafforzano il controllo del territorio e danno continuità all’azione dello Stato. La sicurezza non si fa con gli slogan, ma con uomini, mezzi e coordinamento”.

Cannata ha quindi affrontato il tema delle liste d'attesa, sottolineando le misure che il Governo sta portando avanti per ridurle: più prestazioni, turni aggiuntivi, maggiore utilizzo del personale e una migliore organizzazione territoriale dei servizi sanitari.