Milleproroghe, Ternullo (FI): “Misure concrete a sostegno cittadini e sistema produttivo”

“Il decreto Milleproroghe non contiene solo proroghe, ma misure concrete nate dalle richieste di cittadini, imprese e associazioni. L’obiettivo è migliorare la vita delle persone e sostenere il sistema produttivo”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo intervenendo in Aula.

“Sono particolarmente soddisfatta per l’attenzione che viene rivolta alla mia Sicilia: per la baraccopoli di Messina proroghiamo al 31 dicembre 2026 l’incarico del Commissario e del sub-commissario, con tempi certi e revoca automatica delle risorse statali in caso di inadempienza. Bene anche la proroga, alla stessa data, del termine per il nuovo ospedale di Siracusa, così da consentirne il completamento. Il decreto contiene anche molte misure per migliorare l’efficienza del sistema sanitario e contrastare la carenza di organico. Tra queste, esprimo particolare apprezzamento per la decisione di estendere per tutto il 2026 la possibilità, su base volontaria, di rimanere in servizio fino ai 72 anni per i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale e del Ministero della Salute. Il decreto interviene inoltre su lavoro, scuola, università, cultura, infrastrutture, trasporti, agricoltura, pubblico impiego ed enti locali, dando risposte concrete al Paese. Per questo esprimo un convinto voto favorevole”, ha concluso.