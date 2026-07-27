Milone Siracusa, il sogno continua: doppia Finale Oro nel segno di Roccasalva

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La corsa della A.S. Dil. Milone Siracusa non conosce soste. Dopo la brillante partecipazione alla Finale A Argento del Campionato Italiano di Società Assoluto su Pista, disputata a Modena nello scorso mese di giugno, il sodalizio aretuseo si prepara a vivere altre due sfide di altissimo livello che potrebbero consegnarlo definitivamente alla storia dell’atletica leggera italiana.

Il primo appuntamento è fissato per il 12 e 13 settembre, quando gli atleti della Milone torneranno sulla pista di Modena per disputare la Finale A Oro del Campionato Italiano di Società Under 23, competizione riservata alle dodici migliori squadre d’Italia. Due settimane più tardi, il 26 e 27 settembre, sarà invece la volta della Finale A Oro del Campionato Italiano di Società Allievi, in programma a Majano (Udine) e riservata alle sedici formazioni più forti del panorama nazionale.

Entrambe le manifestazioni metteranno in palio lo Scudetto 2026 e il prestigioso titolo di Campione d’Italia a squadre su pista, confermando la straordinaria dimensione raggiunta dalla società siracusana.

Per la Milone si tratta di un risultato di portata storica. Poche realtà, nell’intera storia dell’atletica leggera siciliana, possono infatti vantare la partecipazione, nella stessa stagione agonistica, a due Finali Oro e una Finale Argento dei Campionati di Società. Un traguardo che testimonia la crescita costante del club e la qualità del lavoro svolto negli ultimi anni.

Alla base di questo successo c’è l’impegno quotidiano di atleti, tecnici, dirigenti e famiglie, protagonisti di un progetto costruito sulla valorizzazione del talento e sulla forza del gruppo. È la filosofia della “Famiglia Milone”, una realtà nata dalla visione e dalla lungimiranza dell’indimenticato Giorgio Roccasalva, il cui insegnamento continua a rappresentare una guida per tutti coloro che ne portano avanti l’eredità sportiva e umana.

Ora l’attenzione è rivolta alle due finali che assegneranno il titolo tricolore. La Milone si presenterà al via con entusiasmo, ambizione e la consapevolezza di aver già scritto una pagina importante della propria storia. Ma la sensazione è che il meglio debba ancora venire. E, ancora una volta, ogni atleta scenderà in pista con un pensiero speciale: onorare il nome e la memoria di Giorgio Roccasalva, rendendolo orgoglioso di un sogno che continua a crescere.