Un grave episodio intimidatorio ha colpito ieri mattina il sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio. Al primo cittadino è stata recapitata una busta anonima contenente un bossolo di pistola accompagnato da esplicite minacce di morte, con la richiesta di dimettersi dall’incarico.

Il sindaco ha immediatamente informato le autorità competenti: prefetto, Procura della Repubblica e Carabinieri sono stati messi al corrente dell’accaduto e sono in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili e chiarire la matrice del gesto.

Nonostante la gravità dell’episodio, il sindaco Stefio ha ribadito con fermezza di non lasciarsi intimidire. “Non potrei mai accettare una richiesta di dimissioni avanzata con metodi mafiosi – ha dichiarato –. Io rispondo solo ai miei concittadini”. Per il primo cittadino, azioni di questo tipo rappresentano paradossalmente una conferma della correttezza dell’azione amministrativa portata avanti. “Chi tenta di intimidire – ha aggiunto – lo fa perché trova un’amministrazione che opera nella legalità e nella trasparenza e che non offre terreno fertile a interessi opachi”.

Stefio ha anche sottolineato di non avere elementi certi per collegare l’episodio a specifiche vicende amministrative: “non so se si tratti del gesto isolato di un balordo o di qualcuno che cercava altre opportunità e non le ha trovate. Finora non ho mai ricevuto segnali, né dentro né fuori dall’ente, che facessero pensare a situazioni di questo tipo”.

Dal primo cittadino arriva infine un ringraziamento alla comunità di Carlentini, che in queste ore ha manifestato ampia vicinanza e solidarietà.