Minacce e busta con bossolo al sindaco di Carlentini: la solidarietà della politica

“Un gravissimo atto intimidatorio che non può passare sotto silenzio. Oltre a esprimere solidarietà e vicinanza a Giuseppe Stefio, e alla sua famiglia, ci auguriamo che forze dell’ordine e magistratura riescano ad individuare al più presto i responsabili, assicurandoli alla giustizia. La battaglia contro ogni forma di illegalità che contraddistigue Stefio non arretrerà di un solo passo e troverà il sostegno pieno e rinnovato da parte di tutto il Partito Democratico”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, esprimendo solidarietà a Giuseppe Stefano, sindaco di Carlentini (Sr) che ha denunciato, anche pubblicamente, di avere ricevuto una busta contenente un bossolo e minacce rivolte anche alla sua famiglia.

“Esprimo la massima vicinanza al nostro Sindaco di Carlentini, in provincia di Siracusa, Giuseppe Stefio per le gravi minacce ricevute di cui ha dato notizia pubblica. Il sindaco ha ricevuto una busta intimidatoria con un proiettile con minacce a sé e alla propria famiglia. Non accetteremo mai come dirigenti e militanti del PD queste forme di intimidazione e anzi rinnoviamo, con le parole del Sindaco Stefio, il nostro impegno e il nostro contrasto ad ogni forma di illegalità”. Lo dichiara il sen. Antonio Nicita, vicepresidente senatori PD.

“Da deputato regionale del Partito Democratico sul territorio, e da sindaco di Solarino, esprimo vicinanza e solidarietà al collega di Carlentini, Giuseppe Stefio, per i gravi fatti denunciati – dice Tiziano Spada -. Le minacce a lui e alla sua famiglia rappresentano la più grave delle offese non solo all’istituzione che rappresenta ma anche all’intera comunità carlentinese. Il tentativo di inquinare l’azione politica e sociale di chi lavora al servizio dei cittadini e dei loro bisogni è da condannare senza indugio. Sono certo che le autorità preposte siano già al lavoro per individuare i responsabili e assicurare protezione e sicurezza al sindaco Stefio. La politica ha l’obbligo di dare il proprio contributo in tal senso”.

Il Partito Democratico di Lentini esprime la totale solidarietà e la massima vicinanza al Sindaco Giuseppe Stefio, destinatario di un gravissimo atto intimidatorio: una busta contenente un proiettile accompagnata da minacce rivolte a sé e alla propria famiglia. Un gesto vile che rappresenta un attacco non solo alla persona, ma alle istituzioni democratiche e all’intera comunità. “A Giuseppe Stefio ci lega un rapporto fondato sulla condivisione di valori, sulla stima per il suo operato amministrativo e sull’impegno comune all’interno del Partito Democratico. Il suo lavoro è evidentemente scomodo per chi vorrebbe un territorio piegato all’illegalità e al ricatto – si legge in una nota -. Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto allarmante che riguarda il nostro comprensorio, e l’intera provincia di Siracusa, ancora teatro di azioni intimidatorie riconducibili alla criminalità, che tenta di condizionare la vita democratica e di colpire il tessuto economico sano del territorio. Per questo è importante e necessaria l’iniziativa del Senatore Nicita, che ha portato la questione all’attenzione del Governo nazionale. La politica ha il dovere di alzare la voce a tutti i livelli: non possiamo accettare che amministratori locali vengano minacciati per aver svolto il proprio dovere, né possiamo tollerare intimidazioni ai danni delle attività imprenditoriali. Siamo dalla parte degli amministratori onesti, degli imprenditori che rispettano le regole, dei cittadini che non si rassegnano e che lottano per una terra libera dalla mafia, da ogni forma di criminalità e da ogni tentativo di intimidazione”.

Solidarietà del Gruppo consiliare del PD di Siracusa, Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco: “Il Gruppo consiliare PD di Siracusa esprime la propria piena e convinta solidarietà al sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio, e alla sua famiglia, raggiunti da gravi e inaccettabili minacce. Si tratta di atti vili che colpiscono non solo un amministratore pubblico, ma l’intera comunità e i principi democratici su cui si fonda la nostra convivenza civile. Colpire chi governa con serietà, trasparenza e coraggio significa tentare di intimidire le istituzioni e fermare il lavoro svolto nell’interesse generale. Giuseppe Stefio è uno dei migliori sindaci di questa provincia, che non si è mai piegato a logiche estranee alla legalità. Proprio per questo merita il sostegno pieno e unanime delle forze democratiche. Il Gruppo consiliare del PD di Siracusa ribadisce con forza che la criminalità e ogni forma di intimidazione non troveranno mai spazio. Le istituzioni, unite, continueranno a mantenere la barra dritta, dalla parte dello Stato, della legalità e dei cittadini onesti”.

Solidarietà anche Sebastiano Zappulla, segretario provinciale Sinistra Italiana-Avs: “Quanto denunciato dal sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio durante la conferenza stampa di stamattina è di una gravità inaudita. Il sindaco Stefio ha ricevuto una lettera con proiettili e minacce rivolte a lui e alla sua famiglia: una vera e propria intimidazione. La comunità di Sinistra Italiana-Avs esprime totale solidarietà al sindaco Stefio e alla sua famiglia e rivolge un appello alle autorità preposte affinché assicurino pieno e immediato sostegno”.

“Esprimiamo, come Presidente e come intero Libero Consorzio Comunale di Siracusa, la nostra vicinanza a Giuseppe Stefio, Sindaco di Carlentini e consigliere del Libero Consorzio, per le gravi e inaccettabili minacce ricevute, che hanno coinvolto anche la sua famiglia – le parole di Michelangelo Giansiracusa -. Ribadiamo il nostro netto rifiuto di ogni forma di intimidazione e confermiamo l’impegno delle istituzioni nel rispetto della legalità e della democrazia. Siamo al fianco di Giuseppe Stefio e della comunità di Carlentini”.

“Condanniamo con fermezza il grave e ignobile atto intimidatorio al sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio, destinatario di una busta contenente un proiettile e minacce rivolte anche alla sua famiglia. Si tratta di un gesto vile e codardo che colpisce non solo una persona, ma l’intera comunità democratica.A Giuseppe Stefio esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza, certi che episodi di questo tipo non scalfiranno il suo impegno amministrativo né la determinazione di chi ogni giorno opera nel rispetto delle regole e della legalità”. Così il parlamentare Filippo Scerra e il deputato regionale Carlo Gilistro, entrambi del Movimento 5 Stelle. “Le intimidazioni non fermeranno il lavoro delle istituzioni né il percorso di trasparenza e responsabilità intrapreso. Al contrario, rafforzano la necessità di continuare a contrastare con decisione ogni forma di illegalità e di sopraffazione. Siamo al fianco del sindaco Stefio e della città di Carlentini, convinti che la risposta più forte sia quella dell’unità, della legalità e della partecipazione democratica”.

“A nome mio e della comunità di Avola esprimo profonda solidarietà al sindaco di Carlentini per il grave atto intimidatorio subito. Minacce di morte e bossoli non sono solo un’offesa personale, ma un attacco ai valori della democrazia e dell’impegno civile. Chi sceglie di amministrare con senso del dovere e rispetto delle regole non può e non deve essere lasciato solo ed è assurdo che ancora si sentano certe cose. Siamo certi che il sindaco continuerà il suo percorso con la forza e la dignità che contraddistinguono chi risponde esclusivamente ai cittadini. Alle istituzioni, tutte, il compito di fare quadrato e respingere con fermezza ogni forma di intimidazione”. Sono le parole del sindaco di Avola Rossana Cannata, già vicepresidente della commissione regionale antimafia e vicepresidente di Anci Sicilia, in merito all’intimidazione subita dal primo cittadino di Carlentini Giuseppe Stefio.

Il deputato regionale, Carlo Auteri, esprime “solidarietà al sindaco Giuseppe Stefio, destinatario di una gravissima intimidazione che colpisce non solo una persona, ma l’intera comunità democratica. Recapitare un bossolo e minacce di morte è un gesto vile e inaccettabile, che richiama metodi mafiosi estranei alla civile convivenza e alla politica sana. Sono certo che il sindaco non arretrerà di un passo nel suo impegno amministrativo. Episodi come questo rafforzano la necessità di fare fronte comune, ribadendo che le istituzioni non si piegano alla paura. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto”.

Il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, il coordinatore provinciale di Forza Italia Corrado Bonfanti e il gruppo consiliare di Forza Italia di Carlentini esprimono la loro più ferma e sincera solidarietà al sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio, il quale oggi ha denunciato pubblicamente una serie di minacce ricevute con una lettera minatoria: “si tratta di un atto vile e inaccettabile che colpisce non solo la persona del sindaco, ma l’intera comunità e le istituzioni democratiche. Ogni forma di intimidazione e violenza deve essere condannata con decisione, senza esitazioni. Siamo vicini all’uomo e al sindaco Stefio e alla sua famiglia, perché episodi del genere non possono trovare spazio in alcun ambito e non possono avere nemmeno una minima scusante. Massima fiducia nell’operato delle forze dell’ordine. La difesa dei valori di democrazia, legalità e confronto civile supera qualsiasi steccato politico e ideologico”.

“Le minacce recapitate al sindaco di Carlentini rappresentano un fatto gravissimo, che merita una condanna ferma e unanime – dice il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Salvo Coletta -. Quando si tenta di intimidire un amministratore locale con simboli di morte, si colpisce il cuore stesso dello Stato e della legalità. A nome del gruppo di Fratelli d’Italia, esprimo totale vicinanza al primo cittadino e alla sua famiglia. Chi amministra con correttezza e trasparenza non deve mai sentirsi solo. Le istituzioni democratiche sono più forti di qualunque tentativo di pressione criminale”.