Minacce e odio sui social dopo i disordini di Torino: dirigente di FdI denuncia messaggi violenti da Siracusa

Gli episodi di tensione avvenuti il 31 gennaio a Torino nella manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatsuna, continuano a far discutere, ma questa volta il fronte della violenza si sposta sul piano personale e digitale. Dopo i disordini e gli atti contro le forze dell’ordine, Vittorio Ferreri, in qualità di dirigente comunale di Fratelli d’Italia, ha denunciato di aver ricevuto, via social, gravi messaggi di offesa e minaccia da un suo coetaneo residente a Siracusa.

I messaggi, inviati privatamente, contengono insulti e denigrazioni nei confronti dei poliziotti della Squadra Mobile impegnati nel contenimento della manifestazione. In alcuni passaggi, l’autore arriva ad augurare l’impiccagione degli agenti, richiamando esplicitamente quanto avvenne a piazzale Loreto nel 1945, un riferimento storico ritenuto estremamente grave e inquietante.

“Dopo aver letto quei messaggi ho provato paura – racconta Vittorio Ferreri – Non si tratta di una semplice opinione politica, ma di odio esplicito e violenza verbale che colpisce anche me personalmente”

Continua Ferreri, dicendo che “valuterà un eventuale azione legale per far verificare alle autorità competenti, eventuali profili di reato”.