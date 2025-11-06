Minacce, violenze e insulti anche davanti la bimba: arrestato un 33enne a Siracusa

Nella serata di martedì agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 33 anni per maltrattamenti in famiglia e stalking. La misura restrittiva è stata eseguita in applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa a seguito di un’intensa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

Gli investigatori hanno infatti accertato che l’uomo, che aveva avuto dalla compagna ventiquatrenne una figlia sette mesi fa, aveva costretto la donna, ininterrottamente almeno dallo scorso Natale, in preda ad una gelosia immotivata, a subire minacce, violenze e insulti, anche in presenza della neonata. Esasperata dalle continue vessazioni, la vittima si è vista costretta ad interrompere la convivenza, trasferendosi con la figlia a casa dei genitori. L’uomo però non si è rassegnato alla fine della relazione e ha continuato a perseguitarla anche appostandosi sotto casa. Gli investigatori hanno quindi raccolto elementi sufficienti che hanno convinto la Procura a richiedere la misura restrittiva al fine di interrompere l’escalation di violenza.

È obbligo rilevare che la posizione dell’indagato, per il quale vige il principio di non colpevolezza sino al terzo grado di giudizio, verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.