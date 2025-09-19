I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato un 47enne in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa.

L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, è ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni personali commessi nei confronti della ex 44enne.

Dalle indagini condotte dai Carabinieri a seguito della denuncia presentata dalla donna e coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, è emerso che l’uomo, nelle due settimane antecedenti l’arresto, avrebbe posto in essere atteggiamenti persecutori nei confronti della 44enne consistenti in atti di violenza verbale e fisica.

È emerso che, dopo l’interruzione della relazione, il 47enne avrebbe pedinato la vittima e l’avrebbe più volte insultata e minacciata fino a quando, in una circostanza, l’ha rincorsa con in mano una bottiglia di acido minacciando di sfregiarla; la donna, riuscita a sottrarsi alla violenza, ha chiesto aiuto alla Stazione Carabinieri di Rosolini.

Nell’immediatezza i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato l’uomo e, grazie agli elementi raccolti tramite la visione di filmati di videosorveglianza e le dichiarazioni rese dai testimoni, l’autorità giudiziaria ha emesso la misura cautelare personale degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.