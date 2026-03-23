Minaccia un ragazzo, gli ruba telefono e portafogli: denunciato a Rosolini

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato 29enne ritenuto responsabile di rapina.

Le tempestive attività investigative condotte dai Carabinieri, scaturite dalla denuncia di una rapina commessa la sera dell’8 marzo ai danni di un 28enne, hanno consentito, attraverso la descrizione fornita dalla vittima e l’analisi dei sistemi di video sorveglianza della zona, di identificare l’autore che, dopo aver minacciato la vittima, gli aveva sottratto il telefono cellulare e il portafogli con all’interno documenti, carte di pagamento e contanti per poi dileguarsi.