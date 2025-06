Mini Judoka siracusani protagonisti ad Avola: buona prova al Polivalente “Fava”

Si è svolta Domenica 10 Giugno al Polivalente Giuseppe Fava di Avola una manifestazione di Judo organizzata dall’ASD Judo K. Club Avola. I mini judoka del Centro Sportivo Siracusano hanno risposto bene al confronto in gara. “Quella di oggi è stata una buona prova per i nostri mini Judoka in gara – ha detto il Tecnico Cristian Di Caro – la partecipazione a questi eventi aiuta i mini Judoka a uscire dalla loro zona confort e socializzare con altri mini atleti della Regione Sicilia, la socializzazione al giorno d’oggi per me è una delle cose più importanti sulla quale lavorare per i giovani di questa generazione. In linea di massima sono soddisfatto per quello che i ragazzi hanno espresso oggi, ne sono sicuro, con il tempo e il duro lavoro il vivaio dell’A.S.D Centro Sportivo Siracusano darà soddisfazioni”.

Alla manifestazione, guidati dal Tecnico Cristian Di Caro, con la collaborazione degli agonisti, Gianmarco Di Pace, Riccardo Alfieri e Davide Genovese. I mini Judoka che hanno partecipato sono Riccardo D’Adamo, Luigi Catinello, Lorenzo Murè, Simone La Pira, Sebastiano Quattrocchi, Andrea Palmeri, Vittoria Novello, Gabriel Miccoli, Claudia Blandino, Manuel Zapparrata, Manuel Genovese Eduardo Seminara e Roberto Cantarut.

Positiva è stato l’occasione di avere avuto un primo contatto con arbitri e soprattutto con la gestualità del direttore di gara, di fondamentale importanza in questa disciplina, in previsione dei futuri impegni sportivi.