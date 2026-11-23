Politica · m5s sr

“La tutela dei minori tra social e digitale non può essere affidata soltanto alla responsabilità delle famiglie. Per questo servono regole chiare, strumenti efficaci di controllo e responsabilità precise per chi gestisce le piattaforme online. Con un mio emendamento al decreto Sicurezza ho proposto quindi di rafforzare concretamente la protezione di più giovani relativamente alle procedure di controllo e verifica dell’età”.

Così il deputato del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra illustra il provvedimento che punta a introdurre nuove disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Il testo prevede che i gestori delle piattaforme online siano obbligati ad adottare misure effettive per impedire l’accesso ai minori di 14 anni, attraverso adeguati sistemi tecnici di verifica dell’età e strumenti di sicurezza proporzionati ai rischi. Per definire meglio il protocollo, previsto il coinvolgimento delle autorità competenti in materia di comunicazioni e protezione dei dati personali.

“Non possiamo ignorare gli effetti che un’esposizione precoce e incontrollata al mondo digitale può produrre sulla salute psicofisica dei ragazzi. La tecnologia è una risorsa, ma deve essere utilizzata con consapevolezza e senza lasciare i minori disarmati davantiva potenziali rischi. È una battaglia di civiltà che passa anche da mirate campagne di informazione e sensibilizzazione, a partire dalle scuole”, conclude Scerra.