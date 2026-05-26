Misano, vittoria assoluta GT per il team di Ignazio Cannavò: la Lamborghini Huracán firma il terzo successo stagionale

Ancora un successo per il team guidato dal siracusano Ignazio Cannavò, protagonista nel weekend di Misano con una nuova vittoria assoluta nel campionato GT. La Lamborghini Huracán Supertrofeo Evo2 porta così a casa il terzo successo assoluto dall’inizio della stagione, confermandosi tra le vetture più competitive del campionato.

Un risultato importante arrivato al termine di un fine settimana particolarmente complesso sotto il profilo tecnico. Cannavò, attualmente fermo ai box e ancora in convalescenza dopo un infortunio autonomo che gli ha impedito di prendere parte alla stagione da pilota, ha seguito la gara nel ruolo di team manager e direttore sportivo, affidando la vettura a piloti di grande esperienza come Luigi Moccia, collaudatore Lamborghini, e al giovane e veloce Marzio Moretti.

La vittoria di Misano assume ancora più valore per le difficoltà affrontate nel corso del weekend. La Huracán è stata infatti costretta a fare i conti con diversi problemi meccanici, a partire da un guasto alla pompa del carburante risolto nella notte dal team. A complicare ulteriormente il lavoro è stato poi un problema all’idroguida emerso durante le prove libere, che ha reso estremamente difficile il controllo della vettura.

Nonostante questo, il talento e la determinazione di Marzio Moretti hanno fatto la differenza. Il pilota è riuscito a gestire la gara con lucidità e velocità, portando la Lamborghini al traguardo davanti a tutti.

Un doppio ringraziamento da parte del team è stato rivolto proprio a Moretti, protagonista di una prestazione di grande carattere che ha permesso di trasformare un weekend complicato in un nuovo successo da incorniciare.

Per il team di Ignazio Cannavò si tratta di una conferma importante in una stagione iniziata nel migliore dei modi e che, gara dopo gara, continua a regalare soddisfazioni e punti preziosi in classifica.