Miss Italia fa tappa a Priolo: stasera la selezione regionale

Attualità · Largo Autonomia

Stasera, domenica 2 agosto, alle 21, a Priolo Gargallo, presso largo dell’Autonomia Comunale, si terrà la selezione Sicilia di Miss Italia.

Il celebre concorso nazionale di bellezza è l’unico che può vantare, fino ad oggi, ben 86 anni di esistenza e di successo, avendo ricoperto per tutto questo tempo un ruolo importante nella storia del costume Italiano tanto che ora è conosciuto in tutto il mondo ed è entrato a far parte integrante della notorietà del “Made in Italy”.

​”La tipicità dell’edizione di Miss Italia 2026 – rendono noto il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore allo Spettacolo Alessandro Biamonte – sarà costituita da un’ulteriore e sensibile rivoluzione del Concorso, avviata già da qualche anno: si rinnoverà ancora nel segno dei tempi e delle modalità di narrazione, alla luce di una serie di scelte, che ne stanno segnando con grande efficacia una vera e propria rifondazione. Obiettivo principale delle Miss dell’edizione 2026 sarà quello di farsi eleggere, non solo esclusivamente per l’estetica, ma principalmente per la capacità delle ragazze di comunicare emozioni e veicolare messaggi di appartenenza ma anche d’attualità, creando con il pubblico una forte relazione di empatia“.

La manifestasione è inserita nel cartellone di eventi dell’Estate Priolese 2026, organizzato dall’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo.

​L’organizzazione è curata dall’associazione “La Fenice” in collaborazione con l’associazione Culturale “Glamour Production”, organizzatrice esclusiva del Concorso Nazionale Miss Italia per la Regione Sicilia.

L’ingresso è gratuito.