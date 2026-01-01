Mitigazione del rischio idraulico a Siracusa: Forza Italia annuncia 425.000 euro di finanziamento

I consiglieri comunali di Forza Italia Damiano De Simone, Cosimo Burti, Luigi Gennuso, Leandro Marino, Alessandra Barbone e Salvatore La Runa comunicano con soddisfazione l’ottenimento di 425.000 euro destinati al Comune di Siracusa per interventi urgenti contro il rischio idraulico nell’area compresa tra Largo Gilippo e le vie Diaz, Montedoro, Agatocle e Arsenale, soggetta a frequenti allagamenti.

I consiglieri sottolineano la necessità di interventi strutturali per rispondere alle criticità idrauliche della città, a partire dalle aree più esposte, come il quartiere Epipoli.

“Un ringraziamento è rivolto al deputato Riccardo Gennuso e al presidente della Regione Renato Schifani per l’attenzione dimostrata al territorio siracusano. – si legge in una nota – Forza Italia assicura che l’impegno per una città più sicura e vivibile proseguirà con determinazione”.