Moda, solidarietà e territorio: il 5 giugno la Cena Solidale a sostegno di Soul & t-shirts

Venerdì 5 giugno 2026, nella suggestiva cornice del Le Palme Beach Club di Catania, si terrà una serata di beneficenza dedicata alla solidarietà, alla moda e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio siciliano.

L’evento, ideato da Daniela Formica, ha lo scopo di promuovere e valorizzare i prodotti siciliani a marchio DOP e IGP, coinvolgendo produttori, aziende, chef e ospiti in un’esperienza immersiva tra gusto, storia e identità territoriale.

Promosso da Salvatore Campisi a favore del progetto Soul & t-shirts, iniziativa sociale nata per accompagnare le donne operate di tumore al seno in un percorso di rinascita, consapevolezza e condivisione attraverso l’arte e la creatività.

Nel corso della serata sarà presentata la nuova collezione firmata Pietro Paradiso, in un dialogo tra moda contemporanea, sensibilità artistica e impegno sociale.

Soul & t-shirts rappresenta un progetto umano e creativo che, offre alle partecipanti uno spazio di espressione, ascolto e rinascita personale. Ogni creazione diventa simbolo di forza, identità e ripartenza.

Accanto alla dimensione benefica, la serata celebrerà anche le tradizioni del Mediterraneo grazie alla presenza di Salvatore Campisi, imprenditore e ambasciatore della cultura del mare, da sempre impegnato nella valorizzazione del tonno rosso e delle eccellenze enogastronomiche siciliane.

La conduzione della serata sarà affidata a Salvo La Rosa, volto storico della televisione siciliana.

L’appuntamento unirà ospiti, artisti, imprenditori e sostenitori in un’atmosfera elegante e autentica, dove solidarietà e creatività si incontrano per dare vita a un evento dal forte valore umano.

A seguire dj set e momenti di intrattenimento nella splendida cornice del Le Palme Beach Club.

Previsto un contributo minimo di partecipazione: € 40,00

Per info e contatti:

Daniela Formica — +39 389 527 7343

Belinda Mauceri — +39 340 986 2734

Carmen La Porta — +39 349 451 3987