Modifiche alla ZTL, Lo Tauro: “Un risultato concreto per le imprese di Ortigia e per le imprese consegnatarie”

“Come CNA Siracusa esprimiamo piena soddisfazione per l’ordinanza pubblicata ieri dal Comune di Siracusa, che consente — con effetto immediato — la consegna delle merci in Ortigia anche nei giorni festivi, nella fascia oraria dalle 2 alle 10. Questo provvedimento è il frutto diretto della interlocuzione avviata dalla nostra associazione: circa 10 giorni fa avevamo richiesto e ottenuto un incontro con i consegnatari per rappresentare le difficoltà concrete che le attività commerciali del centro storico stavano vivendo nei giorni festivi, quando fino ad oggi la consegna delle merci non era consentita. Ringraziamo l’Assessore alla Mobilità e Trasporti Enzo Pantano e l’intera Giunta comunale per aver ascoltato le istanze delle nostre imprese e per aver dato risposta rapida e concreta a un problema reale. In questo quadro siamo certi che a breve l’amministrazione favorirà un limitato incremento strategico di ulteriori stalli per le operazioni di carico e scarico, così da evitare lunghi tragitti di consegna e decongestionare gli attuali spazi.” Lo dichiara Santi Lo Tauro, presidente comunale di CNA Siracusa.