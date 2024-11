Molestie nei luoghi di lavoro: parità di genere e whistleblowing a Confindustria Siracusa

A cura del Gruppo Tecnico Education e Capitale umano di Confindustria Siracusa, presieduto dalla Vice Presidente di Confindustria Siracusa Ermelinda Gerardi, si terrà lunedì 25 novembre 2024 con inizio alle 15 nella sede di Confindustria Siracusa il convegno “Molestie nei luoghi di lavoro, parità di genere e whistleblowing”, organizzato in collaborazione con il CPO dell’Ordine degli avvocati di Siracusa. Obiettivo dell’evento è promuovere all’interno delle aziende buone pratiche per prevenire, individuare e gestire gli atti di molestie e violenza di genere. L’incontro intende affrontare il tema illustrando il quadro normativo di riferimento, il ruolo svolto dalla contrattazione collettiva, le misure per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di violenza e molestie, gli strumenti di tutela per le lavoratrici e i lavoratori vittime di discriminazioni.

Dopo i saluti istituzionali a cura di Gian Piero Reale – Presidente di Confindustria Siracusa e Antonio Randazzo – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, introdurrà i lavori Ermelinda Gerardi. Interverranno Patrizia Dugo – Presidente Camera Civile Siracusa , Ninetta Siragusa – Segretario Regionale UIL Sicilia e Area Vasta, Olga Diamante – Presidente CPO dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa.

Seguirà una Tavola Rotonda sul tema Gli strumenti a disposizione delle aziende per creare un ambiente di lavoro inclusivo e non discriminatorio: dal Modello organizzativo D. Lgs 231/2001 alla UNI PDR 125/2022.

Parteciperanno: la dott.ssa Patrizia Dugo Presidente Camera Civile Siracusa, il Segretario Regionale UIL Sicilia e Area Vasta Ninetta Siragusa, Segretario Regionale UIL Sicilia e Area Vasta; L’ Avv. Caterina Marangia – Vice Presidente CPO Ordine degli Avvocati di Siracusa, LA Dr.ssa Mariagrazia Fangano – Componente CPO ODCEC di Siracusa, il Dr. Sebastiano Cascione – Relazioni sindacali e referente parità di genere di ISAB srl, la Dr.ssa Patrizia Tringali – Responsabile Area minori e donne vittime di violenza- Politiche sociali del Comune di Siracusa, Rita Mizzi- Presidente Consulta femminile del Comune di Siracusa e l’Avv. Alessandra Garufi Tesoriere CPO Ordine degli Avvocati di Siracusa.