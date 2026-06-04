Molestie olfattive a Priolo Gargallo, il Comune avvia i protocolli di monitoraggio

A seguito degli episodi di molestie olfattive che si sono registrati tra il 28 e il 3 giugno nel territorio di Priolo Gargallo, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Pippo Gianni ha subito attivato le procedure previste dai protocolli di sicurezza e monitoraggio ambientale, coinvolgendo gli Enti competenti.

Attraverso il comando di Polizia Municipale, l’ufficio Ambiente e la Protezione Civile Comunale, sono state immediatamente avviate le verifiche necessarie per accertare l’origine delle emissioni odorigene segnalate dalla cittadinanza.

Contestualmente, sono stati richiesti chiarimenti alle aziende dell’area industriale e agli Enti preposti al controllo ambientale. Nell’ambito delle attività di monitoraggio sono stati effettuati campionamenti mediante canister, strumenti specifici per il prelievo e l’analisi delle sostanze presenti nell’aria. I campioni raccolti saranno sottoposti alle verifiche di laboratorio per individuare eventuali fonti responsabili del fenomeno.

Dalle prime interlocuzioni con le aziende coinvolte è emerso che gli impianti risultavano regolarmente in esercizio e che, secondo quanto dichiarato dalle stesse aziende, non si sarebbero verificati eventi anomali o criticità operative riconducibili ai fenomeni segnalati.

L’Amministrazione Comunale segue con attenzione l’evolversi della situazione e resta in contatto con gli Enti di controllo e le aziende interessate. A seguito di quanto dichiarato dalle aziende, al momento non vi sono elementi che giustifichino particolari allarmismi; resta tuttavia fondamentale attendere l’esito delle analisi, che consentiranno di accertare l’origine delle emissioni odorigene percepite sul territorio.

“La tutela della salute pubblica, della qualità dell’ambiente e del benessere dei cittadini rappresenta una priorità assoluta per questa Amministrazione. Continueremo a monitorare la situazione, garantendo trasparenza e tempestività nell’informazione alla cittadinanza non appena saranno disponibili gli esiti delle analisi“, dichiara il Sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni.