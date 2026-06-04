Molestie olfattive a Priolo Gargallo, il Comune avvia i protocolli di monitoraggio

A seguito degli episodi di molestie olfattive che si sono registrati tra il 28 e il 3 giugno nel territorio di Priolo Gargallo, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Pippo Gianni ha subito attivato le procedure previste dai protocolli di sicurezza e monitoraggio ambientale, coinvolgendo gli Enti competenti.
L’Amministrazione Comunale segue con attenzione l’evolversi della situazione e resta in contatto con gli Enti di controllo e le aziende interessate. A seguito di quanto dichiarato dalle aziende, al momento non vi sono elementi che giustifichino particolari allarmismi; resta tuttavia fondamentale attendere l’esito delle analisi, che consentiranno di accertare l’origine delle emissioni odorigene percepite sul territorio.
“La tutela della salute pubblica, della qualità dell’ambiente e del benessere dei cittadini rappresenta una priorità assoluta per questa Amministrazione. Continueremo a monitorare la situazione, garantendo trasparenza e tempestività nell’informazione alla cittadinanza non appena saranno disponibili gli esiti delle analisi“, dichiara il Sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni