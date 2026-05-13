Molestie olfattive a Siracusa, Arpa attiva monitoraggi e controlli nell’area Aerca

Nella mattina di oggi i è verificato un evento di molestie olfattive nel territorio di Siracusa. Sono arrivate 149 segnalazioni alla webApp NOSE dal comune di Siracusa. Alle 9.20 circa si è attivato in automatico il campionatore dell’aria per le emissioni odorigene di ARPA Sicilia (ODORPREP), collocato nella sede di ARPA Sicilia a Siracusa, in via Bufardeci.

Contestualmente, una squadra di tecnici Arpa Sicilia si è subito attivata, richiedendo ai gestori dei grandi impianti del polo petrolchimico notizie circa eventuali condizioni anomale di esercizio. Gli operatori dell’Agenzia si sono quindi recati presso i Comuni dell’Aerca per verificare la consistenza del fenomeno di cattiva qualità dell’aria e quindi nell’area industriale per svolgere un sopralluogo e acquisire documentazione riguardante le condizioni operative degli impianti (torce, pontili, ecc.).

L’Unità Operativa Attività Produttive e AERCA di Siracusa è stata costantemente in contatto con la Prefettura, la Protezione Civile ed altri enti, al fine di contribuire all’individuazione dell’origine del fenomeno.

Al momento del sopralluogo e come riscontrato congiuntamente al personale della Protezione Civile presente, non erano più in atto emissioni odorigene. Come riferito da Arpa è probabile che fenomeni di inversione termica abbiano contribuito significativamente all’evento.

Nelle prossime ore Arpa fa sapere che pubblicherà un Report NOSE sull’evento odierno con l’analisi dei dati pervenuti alla webApp nonché con i dati di qualità dell’aria rilevati dalle stazioni di monitoraggio.