Monasteri, Golfriends Cup Sicilia, quando il golf unisce a distanza

L’associazione Golfriends Sicilia ASD ha ideato e realizzato sabato 28 gennaio, per la prima volta in assoluto, una gara a coppie in contemporanea su tre percorsi golfistici: Palermo- villa Airoldi, Siracusa-Monasteri e Castiglione di Sicilia- il Picciolo. Il quarto circolo Siciliano, il Verdura di Sciacca, non ha partecipato perché in chiusura invernale.

E’questa una “prima” che unisce idealmente tutti i golfisti siciliani. L’associazione infatti ha come obiettivo statuario quello di facilitare ed aiutare la diffusione del golf nel nostro territorio.

Questo evento realizzato in sinergia con le rispettive segreterie degli altri due circoli ha previsto premi locali e premi di classifica cumulata regionale riservati solo per i risultati di primo netto e primo lordo, con categoria unica

La gara era una Luisiana a coppie con partenza shot-gun. Ovvero i due giocatori tirano entrambi il primo colpo dal tee di partenza e poi continuano scegliendo la palla meglio posizionata. La partenza shot-gun prevede che i 4 giocatori di ogni flight siano scaglionati sui diversi tee per poter iniziare il gioco tutti in contemporanea al colpo di pistola e quindi finire allo stesso orario e partecipare alla premiazione.

Al golf club Monasteri ben otto flight si sono iscritti, pari a 32 giocatori, un buon risultato per una giornata fredda ed umida di pioggia.

La vittoria del lordo è andata ai Lavaggi, padre e figlio: Giuseppe e Giulio con 38 punti

La vittoria del netto è andata a Stefano Caia in coppia con Alessandro Cuccurullo che hanno realizzato 35 punti (e quindi secondi nel lordo) ma primi nel netto con 40 perchè il risultato del netto tiene conto del valore dell’handicap.